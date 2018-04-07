В Германии фургон въехал в толпу людей, есть погибшие и раненые

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В Мюнстере на западе Германии фургон въехал в толпу прохожих, сообщается о трех погибших и порядка тридцати раненых, шестеро из них в критическом состоянии. По словам полиции, водитель фургона застрелился.

Полиция сообщила, что больше не ищет подозреваемых в связи с этим происшествием. Инцидент расследуется как нападение, однако он пока не классифицирован как теракт.

Наезд фургона произошел в старой части города, у статуи Kiepenkerl.

Полиция в "Твиттере" просит людей избегать этой части города.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Все прилегающие к месту происшествия улицы перекрыты

"Есть погибшие и раненые. Пожалуйста, избегайте этот район, мы на месте", - говорится в твите местной полиции.

Согласно местным СМИ, фургон наехал на людей, сидевших в кафе за столиками.

Пользователь "Твиттера" Roeland Roovers пишет, что все столики и стулья в кафе на площади, где произошел наезд, опрокинуты.

Мюнстер расположен на западе Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия.

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В декабре 2016 года грузовик въехал в толпу на рождественском рынке в столице Германии Берлине, погибли более 12 человек.