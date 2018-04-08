Врачи сообщили о 70 жертвах возможной химической атаки в Восточной Гуте

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Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Волонтерская организация "Белые каски" опубликовала фотографии человеческих тел в подвале. По их мнению, число жертв может вырасти. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

В то же время государственный департамент США уже заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и что в случае, если они подтвердятся, Россия, поддерживающая власти Сирии, должна вместе с ними нести ответственность за случившееся.

Что мы знаем о возможной атаке?

О химической атаке в городе Дума сообщили сразу несколько мониторинговых и медицинских групп, работающие в Сирии, однако все они приводят разные данные о жертвах и в целом из их отчетов не складывается полная картина происшедшего.

Поддерживающий сирийских повстанцев Медиацентр Гуты заявил, что из-за атаки от удушья погибли 75 человек, а еще около тысячи человек пострадали. Причиной случившегося организация назвала бомбу, сброшенную с вертолета и якобы содержавшую зарин.

Союз медицинских организаций - базирующаяся в США благотворительная организация, сотрудничаящая с сирийскими больницами - сообщил Би-би-си, что в больнице под Дамаском, расположенной рядом с местом возможной химической атаки, подтвердили факт гибели 70 человек.

Там также заявили, что, согласно отчетам с места предполагаемой атаки, погибших может быть существенно больше - около 180 человек - однако добраться до тел ночью не удалось из-за плохой видимости и продолжающихся артобстрелов.

У некоторых пострадавших, по данным союза, наблюдаются симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сирийское государственное новостное агентство САНА в своб очередь заявило, что сообщения о химической атаке выдуманы повстанцами, которые осознают неизбежность своего поражения и пытаются помишать продвижению правительственных войск.

Использовалось ли химическое оружие в Сирии раньше?

В августе 2013 года по позициям повстанцев в Восточной Гуте были запущены ракеты, содержащие нервно-паралитический газ зарин. Погибли сотни человек. Комиссия ООН подтвердила, что жертвы того удара погибли именно от зарина, но не стала устанавливать ответственных за удар, так как перед ней не ставили такой задачи.

Страны Запада обвинили в случившемся правительственные войска, заявив, что больше ни у кого не было технической возможности нанести подобный удар.

В апреле 2017 года более 80 человек погибли в результате химической атаки с применением зарина в подконтрольном повстанцам городе Хан-Шейхун. Совместное расследование, проведенное ООН и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), признало сирийское правительство ответственным за атаку.

В начале 2018 года активисты, врачи и власти США обвинили сирийское правительство в сбросе на подконтрольные повстанцам города бомб с хлором. Проверкой этих сообщений вновь занимаются ООН и ОЗХО. Ранее они установили. что власти Сирии за время гражданской войны использовали хлор минимум трижды.