В Крыму электричка столкнулась с микроавтобусом: пять погибших

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Крупное ДТП произошло в Крыму: на нерегулируемом железнодорожном переезде в Армянске электричка столкнулась с микроавтобусом.

По предварительным данным, погибли пять человек. Еще четверо получили ранения. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова.

"Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 11.45. Электропоезд, следующий по маршруту Джанкой-Армянск, столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter на железнодорожном переезде. Микроавтобус следовал по маршруту Севастополь-Армянск. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Все они - пассажиры автобуса", - сообщили в МЧС агентству РИА Новости.

Электричка с рельсов не сошла. Сейчас на месте аварии работают спасатели, медики, сотрудники ГИБДД.