Виктор Орбан побеждает на президентских выборах в Венгрии

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Виктор Орбан и его супруга Анико Левай на избирательном участке

В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах, победа, на которых, судя по всему, достанется Виктору Орбану и его правой партии "Фидес". Это будет уже третий срок подряд для премьер-министра.

Начался подсчет голосов, по предварительным данным, "Фидес" намного опережает националистическую правую партию "Йоббик" и левоцентристских социалистов.

Участки для голосования открылись в воскресенье в 06:00 и большинство их закрылось в 19:00 по местному времени. Однако Центральная избирательная комиссия сообщила, что предварительные результаты голосования будут объявлены позже, чем ожидалось, поскольку многие избиратели в Будапеште еще не успели проголосовать.

"Фидес", судя по всему, получит парламентское большинство, но вопрос в том, сможет ли партия Орбана восстановить свое квалифицированное большинство.

Это две трети из 199 мест в парламенте, позволившие "Фидес" контролировать этот законодательный орган и принять противоречивые законы, затронувшие судебную систему и прессу.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Явка в этот раз была выше, чем на трех предыдущих президентских выборах в Венгрии

Согласно данным на 17:00 по МСК из Национальной избирательной комиссии, явка избирателей было уже 63%. Это на 6% выше, чем окончательная явка на выборах в 2014 году.

Социологи считают, что высокая явка может оказаться на руку оппозиции.

Политика Виктора Орбана

Виктор Орбан отказался вести публичные дебаты со своими соперниками в ходе предвыборной кампании, а также общаться с независимыми СМИ.

Вместо этого он в основном выступал на митингах своих сторонников. В этих выступлениях основное внимание уделялось главной цели - прекращению иммиграции.

"Миграция похожа на ржавчину, которая медленно, но верно будет разъедать Венгрию", - сказал Орбан на своем последнем перед выборами митинге в пятницу.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Орбан проводит последовательную антииммиграционную политику

Под руководством Орбана в 2015 году Венгрия построила забор вдоль своих границ с Сербией и Хорватией, чтобы предотвратить наплыв в страну нелегальных мигрантов.

Из-за своих антииммиграционных мер и жесткой риторики Орбан не раз вступал в конфликт с Европейским союзом.

Виктор Орбан - известный евроскептик, выступающий против дальнейшей интеграции в ЕС. Он отказался принять участие в программе переселения беженцев в Евросоюз, и хвалил российского лидера Владимира Путина.

В случае победы Орбан обещал сократить подоходный налог и добиться дальнейшего роста экономики.

Во время его администрации в Венгрии наблюдался быстрый экономический рост, которой, по словам Орбана, окажется под угрозой в случае прихода к власти оппозиции.

Оппозиция

Ближайший соперник Орбана партия "Йоббик", отстававшая примерно на 20 пунктов, - в прошлом крайне правое националистическое движение, агитировавшее против цыганской общины Венгрии.

В последнее время "Йоббик" стремился занять более центристскую позицию.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Лидер партии "Йоббик" Габор Вона обратился к сторонникам на мероприятии, посвященном венгерской революции 1848-49 годов

Лидер "Йоббик" Габор Вона пытался изменить имидж партии, представляя ее умеренной консервативной народной партией. Он призывал к изменениям в правительстве и выступил против Виктора Орбана.

"Виктор Орбан - сгоревший политик, которого интересуют только коррупция и футбол", - однажды сказал он.

Левоцентристские социалисты набирали в предвыборных опросах около 14% и не представляли угрозу для "Фидес".

Однако треть избирателей, согласно опросам, в предвыборную пятницу так и не определилась, поэтому нельзя было исключить неожиданного поворота событий.

Политологи предполагают, что тактическое голосование в теории может лишить правительство его 131-местного большинства в парламенте Венгрии, однако это маловероятно.