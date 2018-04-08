Арестованы шестеро подозреваемых в подготовке теракта на Берлинском полумарафоне
Берлинская полиция арестовала шестерых подозреваемых в подготовке, как сказано, "серьезного акта насилия, угрожающего всему городу". Арестованным от 18 лет до 21 года.
Ранее немецкие СМИ сообщили о предотвращении нападения на участников воскресного полумарафона в городе.
По данным немецких спецслужб, главарь этой группировки намеревался напасть с ножом на бегунов и зрителей. В квартире, которую снимал один из подозреваемых, были обнаружены следы взрывчатки.
Представитель полиции в воскресенье сообщил, что на тот момент не было убедительных доказательств того, что именно марафон был целью предполагаемого заговора.
- Полиции Германии не понятны мотивы нападавшего в Мюнстере
- Меркель признала ошибки в связи с терактом на ярмарке в Берлине
Полиция заявила, что был проведен ряд обысков и для дальнейшего изучения были изъяты электронные средства.
Мэр Берлина Михаэль Мюллер поблагодарил силы безопасности города за предотвращение нападения и отметил их бдительность и отличную работу.
Газета сообщила, что арестованных подозревали в связях с тунисским исламистом, который 19 декабря 2016 года въехал на грузовике в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Тогда погибли 12 человек. Спустя несколько дней Амри был убит в Милане.
В опубликованном в воскресенье заявлении полиции сообщается, что были проведены обыски по нескольким адресам.
Полиция отказалась сообщить дальнейшие подробности.