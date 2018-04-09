Авиабаза в сирийском Хомсе подверглась ракетному удару

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Удар был нанесен по авиабазе в провинции Хомс (архивное фото)

Авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс в Сирии подверглась ракетному удару, сообщают сирийские СМИ. По их данным, ракеты были сбиты системами сирийской ПВО.

В общей сложности, по сообщениям сирийских источников, было сбито восемь ракет.

По предварительным данным, ракеты упали в окрестностях аэродрома, в результате удара авиабазе не причинено материального ущерба.

При этом сирийское информагентство САНА сообщает о погибших и пострадавших в результате ракетного удара, их точное число неизвестно.

На странице агентства в "Фейсбуке" опубликовано видео предполагаемого удара, на котором видна пролетающая ракета и звук удара.

"Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США", - говорится в сообщении агентства.

Между тем Пентагон отверг причастность США к удару по Сирии, сообщает агентство Рейтер,

"Мы в курсе сообщений, но ничего не можем подтвердить", - сказал представитель Пентагона.

Агентству Ассошиэйтед Пресс официальные лица в Вашингтоне также заявили, что США не наносили ударов по Сирии.

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"Скотина Асад"

В воскресенье президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Россию и Иран за то, что они поддерживают президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в химической атаке на жителей сирийского города Дума в Восточной Гуте.

"Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку этой скотины Асада", - написал Трамп в "Твиттере".

Трамп пообещал, что виновные в этом нападении заплатят высокую цену.

Как сообщалось, в Думе во время предполагаемой химической атаки 7 апреля погибли десятки человек.

Сирия и Россия отвергают обвинения в свой адрес и отрицают то, что такая химическая атака была проведена сирийскими войсками.

Девять стран потребовали немедленно созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим.

В прошлом году США нанесли ракетный удар по сирийским позициям в ответ на газовую атаку с применением зарина, совершенную на северо-западе Сирии.

Советник Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил в воскресенье в интервью телеканалу Эй-би-си, что США не исключают вариант нанесения нового ракетного удара.