Акции "Русала" обвалились из-за санкций США, компания не исключает техдефолт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главный акционер "Русала" Олег Дерипаска всего за день потерял 1 млрд долларов

Стоимость акций компании "Русал", которая вместе с ее главным акционером Олегом Дерипаской оказалась в новом "черном списке" минфина США, в понедельник утром упала более чем на 40% на Гонконгской бирже и на 46,9% на Московской бирже. Руководство "Русала" предупредило о риске технического дефолта.

"По оценкам компании, санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в связи с некоторыми кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение", - говорится в сообщении компании.

Как отмечает руководство "Русала", очень высока вероятность того, что санкции "могут оказать весьма неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы группы компаний".

Также на открытии торгов на Московской бирже в понедельник бумаги группы компаний En+, которую также контролирует Дерипаска, потеряли 22,8% стоимости, опустившись до 45 рублей (77 центов США) за штуку.

В то же время контракты на алюминий выросли на Лондонской бирже металлов на фоне опасений, что введение санкций против "Русала" нарушит поставки металла на мировой рынок, сообщает Блумберг.

По данным агентства, в ходе торгов в понедельник цены на фьючерсы поднимались более чем на 2%, до 2 088 долларов за тонну.

Как отмечает директор аналитического департамента компании "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов, ситуация усугубляется тем, что общий размер долга "Русала" на конец 2017 года составлял 8,5 млрд долларов, чистый долг - 7,6 млрд долларов, и рефинансировать этот долг в западных банках теперь уже не получится.

"Санкции в отношении "Русала" однозначно показывают, что в такой ситуации могут оказаться практически все публичные (и не только) российские компании", - пишет Тремасов в своем телеграм-канале.

6 апреля стало известно, что минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них - основной акционер "Русала" Олег Дерипаска.

Как сообщало издание Forbes, после введения санкций Дерипаска всего за один день потерял почти 1 млрд долларов. Бизнесмен контролирует 48,13% "Русала" и около 66% En+ Group.

Под новые американские санкции попали и другие бизнесмены из "кремлевского списка", в том числе Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Игорь Ротенберг.