Спикер парламента Кузбасса освобождает свое кресло для Тулеева

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Глава совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы его пост смог занять бывший губернатор региона Аман Тулеев.

Синицын был главой парламента Кузбасса с осени 2016 года. Свое решение он объяснил желанием дать возможность Тулееву возглавить "свою команду".

"Сегодняшний состав областного совета - это команда Тулеева... Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер", - сказал Синицын РИА Новости.

В своем "Фейсбуке" Синицын написал, что хочет вернуться к преподавательской и адвокатской деятельности.

"У меня есть и всегда были две любимые профессии: адвокатская деятельность и преподавание. И я с удовольствием вернусь к любимому делу. Кроме этого, у меня огромное количество личных планов, вынужденно отложенных из-за напряженного рабочего графика на посту председателя СНДКО", - написал он.

Депутаты парламента Кузбасса рассмотрят заявление спикера 10 апреля на внеочередной сессии, говорится на официальном сайте совета народных депутатов.

Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кузбасса, которым руководил больше 20 лет, 1 апреля - спустя неделю после страшного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Пожар унес жизни 64 человек.

О том, что Тулеев после отставки станет спикером Кемеровского областного совета народных депутатов, Би-би-си рассказали собеседники, близкие к администрации президента и к региональному парламенту.

"Тулеев будет спикером. Так и планировалось еще до трагедии. Это цена, которую он запросил с самого начала", - сказал Би-би-си человек, близкий к администрации президента, но не уполномоченный давать официальные комментарии СМИ.

Член регионального штаба "Общероссийского народного фронта" по Кемеровской области Максим Учватов рассказывал Би-би-си, что Синицын - человек Тулеева: "Синицын на 100% человек Тулеева и будет делать то, что говорит Аман Гумирович. Все депутаты облсовета - это люди, назначенные лично Тулеевым".

Почему губернатор-старожил лишился поста

Тулеев руководил Кузбассом больше 20 лет. На пост главы региона его впервые назначил еще президент Борис Ельцин в июле 1997 года. В октябре того же года Тулеев выиграл выборы с результатом 93,54%. Примерно такие же проценты в регионе власть получала на всех последующих выборах - губернаторских, президентских и парламентских.

В 2015 году анонимные источники в Кремле сообщали СМИ, что в Москве пытаются уговорить Тулеева покинуть пост. Тем не менее, он вновь выдвинулся на выборы и победил.

Летом 2017 года Тулеев из-за болезни несколько месяцев не появлялся на публике. Впервые в истории российский регион на столь долгое время остался без руководителя. Тогда же вновь появилась информация об уходе Тулеева в отставку. Но и тогда глава Кузбасса также сохранил пост.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. Он унес жизни 64 человек, большинство из которых дети. Через два дня на площадь перед обладминистрацией вышли несколько тысяч человек - они требовали ответов на вопросы о пожаре и наказания виновных.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека, большинство из них дети

Жители хотели, чтобы к ним вышел Тулеев, но тот общался с президентом Путиным и на митинг не приехал. 1 апреля Тулеев ушел в отставку по собственному желанию. "Потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он в видеообращении.

Врио губернатора Путин назначил заместителя Тулеева Сергея Цивилева. Он успел проработать в Кузбассе вице-губернатором меньше месяца. До переезда в Кемеровскую область Цивилев возглавлял угольную компанию "Колмар".