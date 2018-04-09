Что нового рассказала Генпрокуратура о Березовском и причем тут Скрипаль?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генпрокуратура России связывает отравление Литвиненко с деятельностью Березовского

Генпрокуратура России заявила, что в смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко был заинтересован олигарх Борис Березовский, и обвинила последнего в обманном получении статуса беженца в Великобритании. Свою версию представители ведомства проиллюстрировали в понедельник обращениями бизнесмена из Казахстана и письмами в Скотленд-Ярд.

Представители прокуратуры стали первыми официальными лицами в России, кто не только провели параллель между убийством Литвиненко в 2006 году и отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в 2018-м, но и официально связали смерть Литвиненко с личностью умершего в 2013 году Березовского.

Для нового заявления Генпрокуратура созвала специальный брифинг и пошла на "беспрецедентный шаг", показав копии документов, доказывающих, по утверждению прокуроров, факт осведомленности министерства внутренних дел Великобритании о незаконных действиях Березовского и угрозе жизни Литвиненко.

В чем же заключается новая версия российских властей и какие доказательства привели представители прокуратуры?

Причем тут Березовский?

По утверждению российской прокуратуры, бежавший из России бизнесмен Борис Березовский получил политическое убежище в Великобритании обманным путем.

Березовский получил статус беженца в сентябре 2003 года. Официально британские власти не публиковали подробных объяснений того, почему было принято такое решение.

По версии российской стороны, Березовскому удалось получить статус беженца именно из-за заявлений о покушении на его жизнь. Косвенно эту версию озвучивал и сам Березовский, утверждавший в 2003 году в интервью "Коммерсанту", что знает о подготовке покушения на себя.

На самом деле, никакого готовящегося покушения на Березовского и не было, говорят теперь в Генпрокуратуре России. В качестве доказательства своих слов представители ведомства привели стенограмму слушаний в британском парламенте от 2004 года.

Представителю МВД Британии задавали вопрос о том, угрожает ли что-то жизни Березовского. 13 января 2004 года представитель министерства Хезел Блирз на одной из сессий парламента заявила, что "в ходе проведенных расследований не удалось ни обосновать эту информацию [о предполагаемой угрозе Березовскому], ни найти доказательств каких-либо уголовных преступлений".

Генеральная прокуратура Россия утверждает, что Березовский не просто выдумал версию о покушении для получения статуса беженца, но и сам сфабриковал свидетельства подготовки покушения. Об этом на брифинге рассказали замгенпрокурора Саак Карапетян и советник генпрокурора Николай Атмоньев.

Главный свидетель

Главный свидетель генеральной прокуратуры - бизнесмен из Казахстана Владимир Терлюк, не имевший гражданства и проживавший в Лондоне с 1999 года. Прессе показали письма Терлюка в российскую прокуратуру от 2006 года, где тот утверждал, будто бы его еще в 2003 году принуждали обратиться с ложным заявлением о принадлежности к российским спецслужбам и участии в подготовке убийства Березовского.

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По версии прокуратуры, такое обращение в британскую полицию Терлюка заставили сделать "с помощью подкупа и угроз" сам Березовский, а также Литвиненко и руководитель международного Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб.

По словам российских прокуроров, в этом участвовали и их британские адвокаты, данные о личности которых имеются у ведомства (имена на брифинге в понедельник они не назвали).

Фамилия Терлюка уже звучала ранее в контексте обсуждения статуса Березовского в Великобритании. В 2007 году в программе "Вести недели" телеканала "Россия" (входит в холдинг ВГТРК) было показано интервью человека со скрытым лицом, которого назвали знакомым Литвиненко по имени Петр.

Человек со скрытым лицом утверждал, что его вынудили сделать фальшивое заявление о том, что он является агентом ФСБ, направленным в Лондон для покушения на Березовского. Именно запись этого утверждения, как говорил "Петр", стала основанием для предоставления Березовскому политического убежища.

Гольдфарб сказал тогда, что анонимный источник "Вестей"- это предприниматель Терлюк, который всем рассказывал о готовящемся покушении и которого они "сдали в Скотленд-Ярд". Березовский подал в суд на ВГТРК, обвинив канал в клевете.

В марте 2010 года Высокий суд Лондона обязал ВГТРК и Терлюка (выступившего соответчиком) выплатить Березовскому 150 тысяч фунтов стерлингов в качестве возмещения ущерба, нанесенного его деловой репутации.

Историю Терлюка судья назвал "фантазийной", отметив при этом, что свидетели истца - соратники Березовского Юлий Дубов и Гольдфарб - были последовательны в своих показаниях и проявили себя, как "крайне образованные" люди. Терлюк на процессе отрицал, что он был анонимным источником.

Березовский умер 23 марта 2013 года. Его обнаружили мертвым в ванной комнате его загородного поместья в Аскоте под Лондоном. Британская полиция заключила, что причина смерти - самоубийство.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в разговоре с Русской службой Би-би-си отметил, что в связи со смертью Березовского от Великобритании ведомство получило "по каналам международного правового сотрудничества" только один документ. В нем говорилось, что причина смерти до сих пор не установлена.

"Это все, что у нас есть на данный момент, - посетовал Куренной. - Если невозможно установить причины смерти человека или, по крайней мере, уведомить о причинах этой смерти государство, которое запрашивает [информацию] - значит, есть что скрывать".

Причем тут Литвиненко?

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, погибший 23 ноября 2006 года в Великобритании в результате отравления, в презентации Генпрокуратуры изображен как один из главных свидетелей ложных показаний Березовского в деле о якобы готовящемся на него покушении.

"Совершенно очевидно, что гибель Литвиненко была выгодна как способ устранения одного из главных свидетелей, который мог дать изобличающие показания в отношении Березовского, и как новый повод для очередной антироссийской кампании", - заявили на брифинге в прокуратуре.

В 2006 году Терлюк, рассказавший прокуратуре о якобы принуждении к ложным показаниям, попросил у России государственной защиты. Прокуроры в ответ написали в Скотленд-Ярд обращение с просьбой принять меря по обеспечению безопасности Терлюка, однако британский МВД отказал им (эта переписка была также показана на брифинге).

"За период с августа 2006-го по декабрь 2011-го Генпрокуратура России направила в МВД Великобритании 39 обращений об обеспечении безопасности Терлюка, к которым также прилагались ходатайства о допросах обвиняемого Березовского и его сообщников, участвовавших в провокации, связанной с получением им статуса беженца, а также о проведении очных ставок между этими лицами и Терлюком", - заявили представители прокуратуры.

У Русской службы Би-би-си нет возможности оперативно проверить данные о количестве таких запросов. Скотленд-Ярд новые публикации Генпрокуратуры России не комментировал.

Российская прокуратура утверждает, что британский МВД намеренно не допросил Литвиненко сразу, как только начал получать запросы от российской стороны. "Запросы о производстве указанных следственных действий были проигнорированы британским МВД, в результате чего была утрачена возможность допроса Литвиненко в связи с его смертью".

В декабре 2006 года, уже после смерти Литвиненко, представители городского управления лондонской полиции впервые пришли в дом Терлюка, следует из опубликованных Генпрокуратурой документов. "Господин Терлюк не высказал в этот момент никакого страха", - говорится в документе.

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Терлюк тогда не захотел переезжать, однако согласился на установку электронных устройств безопасности в доме, которые появились в том же месяце, говорится в ответе Скотленд-Ярда.

Почему Генпрокуратура решила рассказать об этом?

С момента суда Березовского с ВГТРК о Терлюке и его жизнь в Лондоне ничего не было слышно. Однако, судя по опубликованным в понедельник письмам, он поддерживал активную связь с российским правоохранительным ведомством.

"Несмотря на принятые меры, от потерпевшего Терлюка продолжали поступать заявления об оказании на него психологического воздействия со стороны Березовского и его доверенных лиц", - говорится в письме Генпрокуратуры на имя тогдашнего министра внутренних дел Терезы Мэй от 4 августа 2010 года.

Там отмечается, что с 2008-го по 2010 год было направлено 15 запросов об усилении мер безопасности в отношении Терлюка.

В июле 2010 года на Терлюка и его жену напали в районе города Стивенидж в графстве Хартфордшир и избили металлической арматурой, рассказали представители российской генпрокуратуры.

Правообладатель иллюстрации Генпрокуратура РФ Image caption Генпрокуратура показала фото Владимира Терлюка, сделанное якобы после нападения

Представители Генпрокуратуры рассказали, что после нападения Терлюк и его жена обратились к ним.

Генпрокуратура снова написала в Скотленд-Ярд: письмо к британским коллегам представители прокуратуры показали на брифинге. Кроме того, они показали фото якобы Терлюка и его жены, утверждая, что снимки сделаны после нападения.

Правообладатель иллюстрации Генпрокуратура РФ Image caption Генпрокуратура показала снимок жены Терлюка, сделанный якобы после нападения

Русской службе Би-би-си не удалось найти других свидетельств этого нападения, в том числе публикаций британских или российских СМИ.

Письма с просьбой обеспечить безопасность Терлюка также остались без ответа, уверяет прокуратура: "До настоящего времени лица, совершившие нападение на Терлюка и его жену, не установлены, дополнительные меры государственной защиты в отношении Терлюка и его имущества не приняты".

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6 апреля 2018 года Терлюк подал заявление на имя генпрокурора России Юрия Чайки. В нем он сообщил, что в конце января этого года к нему обратился сотрудник Скотленд-Ярда за разъяснением "позиции по поводу возможного сотрудничества с Генпрокуратурой".

"На фоне событий последних месяцев этого года (отравление Скрипаля, убийство Глушкова Николая) я [весьма] обеспокоен за безопасность и жизнь своей семьи", - сказано в заявлении.

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"Факт моего нежелания быть лжесвидетелем может негативно отразиться на моем иммиграционном статусе в Великобритании", - говорится в письме. Заявитель также сетует на то, что его иммиграционный статус до сих пор не определен "после истечения срока пятилетней визы члена семьи ЕС".

"Обращаем внимание, когда на Терлюка началось давление - январь 2018, незадолго до покушения или мнимого покушения на Скрипаля, - сказал в понедельник представитель генпрокуратуры Куренной. - Более десяти лет не было никакого внимания - и вот теперь он понадобился".

На вопрос одного из журналистов, почему все это было обнародовано только сейчас, Куренной ответил: "Британские власти сами пытаются провести аналогию с отравлением семьи Скрипалей и убийством Литвиненко".