Яшина лишили поста главы призывной комиссии. Он называет это местью Собянина

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Глава Красносельского совета депутатов Москвы, один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" Илья Яшин сообщил, что с него сняты полномочия председателя призывной комиссии.

Как утверждает Яшин, из состава призывной комиссии его вывел лично мэр российской столицы Сергей Собянин. Яшин называет произошедшее очередным витком противостояния с мэрией Москвы.

"В России стартовал весенний призыв, и Собянин своим решением утвердил состав районных призывных комиссий. В соответствии с федеральным законодательством, главы муниципалитетов по должности являются председателями комиссий. Но действующему мэру на это плевать - он просто вычеркнул мою фамилию, потому что ему так захотелось", - написал Яшин в своем "Фейсбуке".

Яшин назвал решение мэра "противозаконным и нелепым", уточнив, что его "приоритетом во главе комиссии была защита прав призывников и обеспечение законности".

Согласно федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", в состав призывной комиссии включаются, в частности глава муниципального образования или его заместитель - председатель призывной комиссии. Другие лица могут включаться туда отдельным решением.

Яшин сообщил, что вместо него главой призывной комиссии стал депутат Красносельского совета Михаил Бирюков.

"С удивлением узнал из распоряжения, подписанного мэром Собяниным, что я являюсь главой призывной комиссии Красносельского муниципального округа. С удивлением, потому что по закону главой призывной комиссии является глава муниципального округа или его заместитель. Я же рядовой простой депутат", - заявил Бирюков в видео, опубликованном на странице Яшина в "Фейсбуке".

Так же как и Яшин, Бирюков участвовал в муниципальных выборах как самовыдвиженец.

Красносельский район Москвы - один из тех, где на муниципальных выборах победили оппозиционные кандидаты. Сейчас из 10 депутатов семь - самовыдвиженцы (в том числе Бирюков), еще трое представляют "Единую Россию".

Яшин заявил о намерении обжаловать постановление мэра. Русская служба Би-би-си ожидает ответа от мэрии Москвы.

4 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о явке в военкомат без повестки. Документ разрешает рассылать повестки заказными письмами. Помимо этого, призывник будет обязан явиться в военкомат, даже если он не получил повестку. Если он не явится до начала следующего призыва, то будет считаться уклонистом.