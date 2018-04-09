В Антарктиде тает лед, но усиливаются снегопады

Image caption Образцы замороженного снега

Ученым удалось установить, какое количество снега ежегодно выпадало в Антарктике за последние 200 лет. И согласно результатам исследования, 200 лет назад снега там было на 10% меньше.

Так как более значительная часть водяных испарений теперь возвращается на землю в виде антарктического снега, это несколько замедляет процесс повышения уровня Мирового океана.

Замедление это, однако, ограничивается ускоряющимся таянием антарктических ледников.

С 2001 по 2010 год в Антарктике ежегодно выпадало примерно на 272 млрд тонн снега больше, чем в 1801-1810 годах.

По объему только этот ежегодный "прирост" вдвое больше, чем воды в Мертвом море - его хватит, чтобы покрыть метровым слоем снега всю территорию Новой Зеландии.

Результаты исследования представила доктор Лиз Томас из Британского института изучения Антарктики на заседании Европейского союза наук о Земле в Вене (European Geosciences Union (EGU).

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Больше всего снегопады увеличились на Антарктическом полуострове

По словам Лиз Томас, одной из целей исследования было поставить научные данные о таянии антарктического льда в более широкий контекст.

"Последнее время много внимания уделялось потерям объема таких больших ледников, как Пайн-Айленд и Туэйтс. Но при этом у нас было мало данных об изменениях в объеме снегопадов, - объясняет она. - До сих пор считалось, что объем снегопадов принципиально не изменялся, что все было стабильно. Как показывает наше исследование, это не так".

Правообладатель иллюстрации BAS Image caption Ученые пробурили скважины по всему континенту

Доктор Лиз Томас и ее коллеги пробурили 79 скважин по всей Антарктике, а затем изучили толщину замерзших осадков.

При помощи химического анализа они смогли определить не только в каком году выпал тот или иной слой снега, но и его объем.

В качестве основного маркера они измеряли наличие в каждом слое перекиси водорода, которая помогает установить не только точный год выпадения снега, но и конкретный сезон, когда это произошло.

Перекись водорода образуется в атмосфере, когда водяные испарения попадают под прямые солнечные лучи.

"Для нас это идеальное вещество. Антарктика работает, как кнопка "вкл/выкл": зимой тут долгие полярные ночи [без солнечного света], а летом - долгие периоды, когда солнце сияет круглосуточно", - объясняет Лиз Томас.

Ученые обнаружили, что между 1800 и 2010 годами все усиливающиеся снегопады в среднем прибавляли Антарктическому ледяному щиту дополнительно по 7 миллиардов тонн каждое десятилетие. А за период с 1900 до 2010 года этот прирост составляет уже по 14 миллиардов тонн.

Наиболее крупный рост снегопадов отмечен на Антарктическом полуострове, где в течение ХХ века заметно повышалась температура воздуха.

"Согласно существующей теории, чем больше нагревается Антарктика, тем больше влаги будет в находящейся над ней атмосферой - а это должно привести к увеличению масштабов снегопадов. И наше исследование подтверждает, что именно так и происходит", - говорит доктор Томас.

Правообладатель иллюстрации ESA Image caption Уже 25 лет спутники регулярно изучают массу льда и другие данные в Антарктике

Доктор Томас также подчеркивает, что результаты исследования никак не противоречат наблюдениям со спутников за таянием антарктических ледников. Хотя увеличение снегопадов с 1900 года должно было бы постепенно понижать уровень Мирового океана (в общей сложности чуть более чем на 4 миллиметра), растущий объем осадков более чем компенсируются таянием льдов на антарктическом побережье.

Доктор Анна Хогг из британского Университета Лидса использует спутниковые данные, чтобы измерять размеры и массу Антарктического ледового щита.

"Даже при увеличении количества выпадающего снега Ледовый щит теряет массу быстрее, чем получает от более сильных снегопадов - в особенности в районах с известной динамической нестабильностью льда, как, например, в районе моря Амундсена", - говорит она.

"По нашим оценкам, в результате таяния льда в Антарктике с 1992 года уровень моря поднялся на 4,3 мм", - утверждает Хогг.

Результаты исследования доктора Лиз Томас опубликованы в журнале EGU Climate of the Past.