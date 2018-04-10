Правообладатель иллюстрации Ian Cartwright Image caption Ученые нашли фалангу пальца человека, жившего 85 тысяч лет назад

Новые археологические находки могут изменить представления о характере миграции людей за пределы Африки в доисторические времена.

Как следует из исследования британских, американских, саудовских и австралийских ученых, 85 тысяч лет назад люди, вероятно, уже жили на территории современной Саудовской Аравии.

До сих пор в науке господствовало представление, что первые люди начали жить за пределами Африки не ранее, чем 60 тысяч лет назад.

Предположить, что древние люди вышли за пределы Африки раньше, чем считалось, ученым позволила небольшая находка - при раскопках в Саудовской Аравии археологи обнаружили кость фаланги пальца. Находку подвергли радиоизотопному датированию.

Результаты исследования опубликованы на сайте журнала Nature Ecology and Evolution.

Подобные находки делали и раньше - инструменты, найденные в Израиле, Китае и Австралии, тоже косвенно подтверждают теорию о том, что люди могли широко расселиться по регионам за пределами Африки еще 180 тысяч лет назад.

Правообладатель иллюстрации Klint Janulis Image caption Площадка Эль-Вуста находится на территории современной Саудовской Аравии

Древняя кость

На ракопках на площадке Эль-Вуста в сердце аравийской пустыни Большой Нефуд, на дне пересохшего озера археологи нашли среднюю фалангу пальца.

Прочих останков обладателя фаланги найти не удалось.

"Это нормально, - объясняет работавший на раскопках доктор Хау Гроукатт из Оксфордского университета. - Почти все когда-либо жившие люди и животные в конце концов исчезнут без следа", - говорит он.

"Нам очень повезло. Как правило, когда находишь фрагмент человеческих останков, непонятно, что это за фрагмент. Но в нашем случае кость оказалась легко узнаваемой", - добавляет ученый.

С помощью компьютерной томографии исследователи создали 3D-модель кости и сравнили ее с останками неандертальцев того же временного периода.

Оказалось, что кость с большой вероятностью принадлежит представителю вида Homo sapiens, то есть человека разумного: кости неандертальцев как правило более короткие и толстые.

Другие находки с площадки Эль-Вуста датировали двумя разными способами.

Правообладатель иллюстрации Klint Janulis

Вопрос климата

Климат Саудовской Аравии 85 тысяч лет назад сильно отличался от нынешнего.

В регионе шли сезонные дожди, он был богат озерами, в которых водились животные, напоминавшие гиппопотамов. Дикие коровы и антилопы, как полагают, к тому моменту тоже населяли регион, мигрировав туда из Африки.

Как свидетельствуют результаты раскопок, район площадки Эль-Вуста имел разнообразную фауну. Кроме прочего, там были найдены инструменты, похожие на те, которыми пользовались Homo sapiens.

Как полагает доктор Гроукатт, люди вполне могли освоить этот привлекательный район.

"Интересно, что раньше часть ученых утверждала, будто люди не могли переселяться в Евразию до изобретения сложных инструментов. Наши находки наводят на мысль, что такая миграция зависела в первую очередь не от инструментов, а от климатических перемен", - говорит ученый.

Правообладатель иллюстрации Michael Petraglia Image caption В песках пустыни можно различить след пересохшего озера

Хотя по раскопкам на аравийской площадке это подтвердить сложно, кажется, что в этом районе люди прожили сравнительно недолго: несколько сотен или тысяч лет.

Что случилось в этими людьми, неизвестно - племена могли вымереть, или мигрировать дальше.

Судя по генетическим исследованиям, родословная всех ныне живущих не-африканцев восходит к Великому исходу из Африки, который произошел около 60 тысяч лет назад. Сейчас ученые пытаются как-то совместить эти данные со все возрастающим числом археологических находок, которые свидетельствуют о том, что человек жил за пределами Африки задолго до первого исхода.

Возможное объяснение может состоять в том, что все эти "переселенцы-пионеры" вымерли, не оставив потомства и на их место пришли мигранты "второй волны", благодаря которым остальная часть мира оказалась со временем заселена представителями нашего рода.