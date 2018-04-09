Uber выкупил фирму по прокату электровелосипедов

Правообладатель иллюстрации Jump Bikes Image caption Подобные электровелосипеды уже можно увидеть в Вашингтоне

Пользователи Uber по всему миру вскоре смогут получить доступ к еще одному виду транспорта: компания приобрела фирму Jump, которая занимается прокатом электровелосипедов.

Jump, главный офис которой расположен в Нью-Йорке, предоставляет возможность брать напрокат велосипеды, оснащенные не только обычными педалями, но и мотором.

Uber уже сотрудничал с Jump в Сан-Франциско, а теперь в компании заявляют, что намерены распространить прокат подобных велосипедов по всему миру.

"С помощью нашего приложения мы намерены предоставлять различные виды транспорта, чтобы пользователь мог выбрать самый быстрый или самый дешевый способ добраться до нужного места, будь это автомобили Uber, велосипеды, метро или еще что-то", - заявил глава Uber Дара Хосровшахи.

Мировой рынок велопроката растет примерно на 20% в год, и ожидается, что к 2020 году его оборот составит от 3,6 до 5,3 млрд евро.

"Uber заинтересовался этим сектором не только из-за его быстрого роста, но и потому, что компания готовится к тому моменту в будущем, когда люди перестанут покупать автомобили", - убежден профессор бизнес-школы Астонского университета Дэвид Бейли.

"[На рынке] скоро появятся беспилотные автомобили, и в будущем, если вы живете в городе, у вас не будет необходимости покупать машину. Может быть, вы захотите поехать куда-то на такси Uber, а остаток пути до нужного вам места проехать на велосипеде. Речь о поездках со сменой вида транспорта", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Jump Bikes Image caption Прокат такого электровелосипеда стоит два доллара за первые полчаса

Jump Bikes была основана в 2008 году и сейчас предлагает на прокат обычные велосипеды в 40 городах в шести странах.

В 2017 году компания стала предлагать жителям Вашингтона брать напрокат электровелосипеды. Прокат стоит два доллара за первые полчаса, а затем - семь центов в минуту.

Батарея электровелосипедов включается в работу только после того, как пассажир начинает крутить педали.

Пользователи находят свободные велосипеды и снимают блокировку при помощи смартфона, а затем так же блокируют их по окончании поездки.

Анализ:

Виктория Фриц, корреспондент Би-би-си по вопросам транспорта

Между Jump и Uber больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Обе компании дают людям возможность расширить круг традиционных средств общественного транспорта.

Предоставление услуги, напоминающей традиционное такси, дает людям дополнительный способ переместиться из одного места в другое. Возможность брать напрокат электровелосипеды позволяет делать то же самое, но на более коротких дистанциях.

Обе компании концентрируют свои усилия на больших городах, так как правительства многих стран хотят освободить городские улицы от автомобилей.

По всему миру более тысячи компаний предлагают велосипеды напрокат. Подавляющее большинство из них сейчас не получают прибыли. Большинство в будущем обанкротится.

Но компании вроде Uber смотрят в долгосрочную перспективу. Определяющую роль играют размер компании, а также узнаваемость бренда.

И у Uber, и у Jump есть и то и другое.

А городские транспортные услуги - это бизнес, в котором победитель получает все.

Рост Didi

Uber приобрел Jump в момент, когда у компании возникает все больше конкурентов в бизнесе каршеринга на международных рынках.

На прошлой неделе Uber продал свой филиал в Юго-Восточной Азии региональному конкуренту Grab, сохранив за собой 27,5% этой базирующейся в Сингапуре фирмы.

Примерно такую же сделку Uber заключил в Китае с местной компанией Didi Chuxing, которая в пятницу заявила, что открывает филиал в Мексике. Didi впервые будет работать за пределами Азии.

Didi заявляет, что на данный момент концентрируется на каршеринге, но, как сообщает агентство Рейтер, компания рассматривает возможность в будущем также предлагать напрокат велосипеды и мотоциклы.