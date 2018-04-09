Сотрудники ФБР обыскали офис адвоката Дональда Трампа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Юристы Коэна заявили, что проведенный обыск был неуместным

Сотрудники ФБР провели обыск в офисе адвоката Майкла Коэна, который много лет работает с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе обыска были конфискованы документы, в том числе переписка Коэна с Трампом и документы, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

ФБР действовало в том числе по наводке спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Обыск не был напрямую связан с расследованием, однако был обусловлен информацией, которую Мюллер предоставил прокурорам Нью-Йорка.

Комментируя обыск, президент США Дональд Трамп назвал действия сотрудников спецслужб позорными, а сам обыск сравнил с охотой на ведьм.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп также назвал команду спецпрокурора Роберта Мюллера "самой предвзятой группой людей".

По сообщениям американских СМИ, среди изъятых документов были бумаги, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Дэниелс утверждает, что у нее была интимная связь с Дональдом Трампом, который на тот момент был женат.

В середине февраля Коэн признался, что из своего кармана заплатил звезде порнофильмов 130 тысяч долларов в 2016 году, за несколько дней до выборов.

Сам Трамп отрицает обвинения в измене. Он также заявлял, что ему ничего не известно о выплатах Коэна Сторми Дэниэлс.

Юрист Коэна Стивен Райан заявил, что обыск провели по ордеру от прокуратуры США по южному округу Нью-Йорка, выписанному отчасти по инициативе спецпрокурора Мюллера.

"Обыск закончился изъятием защищенной законом переписки между адвокатом и его клиентом. Такие приемы со стороны правительства неуместны еще и потому, что господин Коэн во всем сотрудничал со всеми правительственными структурами, передал конгрессу несколько тысяч незащищенных документов и давал показания под присягой", - добавил Райан.

Как сообщает агентство Блумберг, Мюллер мог передать информацию касательно Коэна заместителю генпрокурора США Род Розенстайну, который затем направил сведения прокурору по южному округу штата Нью-Йорк.

В соответствии с протоколом минюста, Мюллер должен советоваться о значимости улик с прокурорами других юрисдикций, предоставляя им данные, которые выходят за рамки его собственного расследования.