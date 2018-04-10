"Интересно в жизни происходит": Тулеев возглавил кемеровский парламент

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption Тулеев впервые был избран на пост главы парламента Кузбасса в 1990-м году

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран председателем областного парламента. В ходе тайного голосования за него проголосовали 38 из 39 депутатов заксобрания.

Кандидатуру 73-летнего Тулеева внес глава фракции "Единой России" Сергей Апарин. Других кандидатов на эту должность не выдвигалось.

Выступая перед депутатами, Тулеев заявил, что передает Кемеровскую область новому губернатору "в прекрасном, рабочем состоянии" и в финансово устойчивом положении, "с денежками".

Новоиспеченный спикер также решил напомнить присутствующим о начале своей политической карьеры.

"Я вспомнил 1990-й год. Точно так же. 250 депутатов, этот зал. Я был начальником железной дороги. И меня ни с того, ни с сего избирают председателем областного совета. Все возвращается. Интересно в жизни происходит, круговорот такой", - сказал Тулеев.

Накануне Алексей Синицын, возглавлявший совет народных депутатов Кемеровской области с 2016 года, досрочно подал в отставку, чтобы его пост смог занять Тулеев. Свое решение он объяснил желанием дать бывшему губернатору возможность возглавить "свою команду".

Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кузбасса 1 апреля - спустя неделю после страшного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Пожар унес жизни 64 человек. Временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса назначен замглавы региона Сергей Цивилев.

О том, что Тулеев после отставки станет спикером Кемеровского областного совета народных депутатов, Би-би-си рассказали собеседники, близкие к администрации президента и к региональному парламенту.

Тулеев руководил Кузбассом больше 20 лет. На пост главы региона его впервые назначил еще президент Борис Ельцин в июле 1997 года.