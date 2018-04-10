Курс доллара превысил 63 рубля, евро - 78 рублей

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Российская валюта во вторник продолжила падение по отношению к доллару и евро. Курс доллара на Московской бирже превысил 63 рубля впервые с декабря 2016 года, а курс евро преодолел отметку в 78 рублей впервые с апреля 2016 года.

Также во вторник продолжилось снижение стоимости бумаг ряда крупнейших российских компаний, в том числе "Русала" и En+ Group, которые попали под санкции США.

Кроме того, международный трейдер Glencore сообщил, что под влиянием санкций отказался от конвертации доли в "Русале" в глобальные депозитарные расписки En+.

6 апреля стало известно, что минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них - основной акционер "Русала" Олег Дерипаска и другие бизнесмены из "кремлевского списка", в том числе Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Игорь Ротенберг.

Санкции привели к обвалу стоимости акций многих российских компаний, а их основные акционеры всего за один день потеряли сотни миллионов долларов.

Впрочем, некоторые предприниматели восприняли такие потери без паники. Например, глава "Тинькофф Банка" Олег Тиньков заявил, что его не очень-то печалит потеря четверти миллиарда долларов.

"Вчера я потерял 250 млн долларов за день. Были и дни и похуже, миллиард терял. Позитивный очень, на самом деле, день. Я только что вернулся с Камчатки, катался там на вулкане. В этом смысле быть на фондовом рынке в России - это как жить на вулкане", - сказал Тиньков, выступая на Биржевом форуме в Москве.

Комментируя ситуацию на рынках, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российской экономике требуется время для адаптации к изменению внешних условий.

"На наш взгляд, нужно некоторое время для адаптации и финансовой сферы экономики к изменившимся внешним условиям. Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются", - сказала она.

Министр экономического развития Максим Орешкин тоже считает, что российские финансовые рынки выдержат очередной всплеск волатильности.

"Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, здесь можно не сомневаться. Но акцент бы я как раз сделал на бесперебойной работе предприятий", - сказал глава ведомства.