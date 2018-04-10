Юлия Скрипаль выписана из больницы после отравления в Солсбери

  • 10 апреля 2018
Юлия Скрипаль может остаться на Западе Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Юлия Скрипаль может остаться на Западе

Россиянка Юлия Скрипаль, дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, выписана из больницы в Солсбери, где ее лечили после отравления нервно-паралитическим веществом.

Как сообщают источники Би-би-си, 33-летнюю женщину выписали накануне и перевезли в безопасное место.

27 марта Юлия Скрипаль пришла в сознание и начала говорить.

Ее отец, которому 66 лет, остается в больнице, но ранее сообщалось, что его состояние быстро улучшается.

Правообладатель иллюстрации TASS/YULIA SKRIPAL/FACEBOOK

Сергей и Юлия Скрипаль находились в больнице с 4 марта, когда их обнаружили без сознания на скамейке в провинциальном городе на юго-западе Англии. Британские власти заявили, что Скрипали стали жертвами отравления боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что за отравлением с высокой вероятностью стояла Россия.

Москва категорически отвергает это обвинение.

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