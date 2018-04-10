Юлия Скрипаль выписана из больницы после отравления в Солсбери

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Юлия Скрипаль может остаться на Западе

Россиянка Юлия Скрипаль, дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, выписана из больницы в Солсбери, где ее лечили после отравления нервно-паралитическим веществом.

Как сообщают источники Би-би-си, 33-летнюю женщину выписали накануне и перевезли в безопасное место.

27 марта Юлия Скрипаль пришла в сознание и начала говорить.

Ее отец, которому 66 лет, остается в больнице, но ранее сообщалось, что его состояние быстро улучшается.

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Сергей и Юлия Скрипаль находились в больнице с 4 марта, когда их обнаружили без сознания на скамейке в провинциальном городе на юго-западе Англии. Британские власти заявили, что Скрипали стали жертвами отравления боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что за отравлением с высокой вероятностью стояла Россия.

Москва категорически отвергает это обвинение.