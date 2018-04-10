Укол не нужен. В Британии изобрели бескровный глюкометр

Правообладатель иллюстрации ELMER MARTINEZ/AFP/Getty Images Image caption Чтобы провести тест с помощью обычного глюкометра, надо проколоть палец

Ученые Университета Бата в Британии разработали гаджет в виде пластыря, который может анализировать уровень глюкозы в крови без прокола кожи.

Этот инновационный способ мониторинга позволит миллионам диабетиков по всему миру обойтись без регулярной болезненной процедуры забора крови.

Именно необходимость делать уколы часто приводит к тому, что люди откладывают сдачу анализов и не замечают вовремя критический уровень сахара.

Как рассказала в интервью BBC Radio 4 один из разработчиков устройства Аделина Или, на данном этапе пока трудно судить о том, сколько оно будет стоить - для начала нужно найти инвесторов и запустить его в производство.

По прогнозу Или, подобный неинвазивный глюкометр сможет делать порядка 100 анализов в день, стоимостью чуть более доллара каждый.

Ученые надеются, что их гаджет будет запущен в массовое производство уже в ближайшие пару лет.

Проверено на людях и свиньях

Как работает неинвазивный глюкометр? Его сенсор не проникает сквозь кожу, а как бы высасывает глюкозу из межклеточной жидкости через волосяные фолликулы, к которым подсоединяются мини-сенсоры.

Каждый из этих сенсоров "концентрируется" на небольшом участке вокруг одной луковицы, что увеличивает точность измерений.

Интересно, что калибровать данное устройство не нужно - в отличие от обычных инвазивных глюкометров, которые необходимо настраивать определенным образом, чтобы избежать критических расхождений с лабораторными исследованиями. Например, одни устройства калибруются под венозную плазму, другие - под капиллярную кровь.

"В качестве одного из компонентов [устройства] мы использовали графен, так как у него есть важные преимущества, а именно прочный и гибкий проводник, потенциально дешевый и экологичный", - рассказала Или.

Ученым необходимо провести клинические испытания, в том числе, чтобы оптимизировать работу сенсоров, а также убедиться в круглосуточной функциональности прибора.

Пока что исследователи проверили эффективность глюкометра на свиньях и людях - здоровых добровольцах.

Правообладатель иллюстрации PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images Image caption Диабетики часто пренебрегают анализом сахара в крови из-за болезненности процедуры

Университет Бата - один из научно-исследовательских центров, которые пропагандируют открытость исследований на животных. Этому на его сайте посвящен целый раздел, где можно найти информацию по этой теме в связи с деятельностью университета.

Корейская разработка

Батские ученые не первые, кто решил облегчить участь диабетиков с помощью графена.

В 2016 году корейские ученые опубликовали в научном рецензируемом сборнике свою разработку глюкометра, тоже сделанного по принципу пластыря с использованием графена.

Проект этого устройства подразумевал, что устройство будет считывать уровень сахара в крови путем всасывания пота.

Графен - двумерный материал, состоящий из углерода толщиной в один атом. Его кристаллическая структура являет собой гексагональную кристаллическую решётку.

В 2010 году за изобретение технологии получения графена физикам, выпускникам МФТИ Андрею Гейму и Константину Новоселову присудили Нобелевскую премию.

По проекту, конструкция корейского неинвазивного глюкометра позволяла не только проводить анализ на сахар, но и, при необходимости, делать срочную инъекцию метформина, понижающего уровень глюкозы.

Метформин должен был вводиться в подкожную ткань с помощью миниатюрных иголок длиной всего в 1 мм и диаметром в 0,025 мм. И тут конструкторы столкнулись с проблемой: доза препарата оказалась слишком велика, чтобы ее можно было ввести через такой небольшой гаджет как глюкометр-пластырь.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более 400 млн человек страдают диабетом.

Этот диагноз часто приводит к потере зрения и конечностей, а также почечной и сердечной недостаточности.