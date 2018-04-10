Российский канал покажет сериал "Макмафия", обидевший Москву

Image caption Русских родителей Алекса играют российские актеры Алексей Серебряков и Мария Шукшина

Телеканал "Пятница" приобрел права на показ в России британского сериала "Макмафия". Ранее российское посольство в Британии упрекало создателей проекта в распространении стереотипов о России.

Восьмисерийная драма "Макмафия" - совместный проект Би-би-си и американской студии AMC - вышел на экраны в Великобритании 1 января. В основе сюжета лежит книга бывшего корреспондента Би-би-си Миши Гленни, вышедшая в 2008 году.

"Я большой поклонник Би-би-си уже почти 20 лет. Их новости, документальные фильмы и драмы всегда высочайшего качества, поэтому для нас огромная честь, что BBC Studios выбрала именно "Пятницу!" своим партнером. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении", - говорится в заявлении генерального директора "Пятницы" Николая Картозии.

"Пятница" стала нашим прямым партнером в закупке документального контента, и мы надеемся, что это только начало долгого и успешного сотрудничества", - заявил вице-президент BBC Worldwide Салим Мукаддам.

О чем сериал?

Главный герой сериала - Алекс Годман (Джеймс Нортон), сын русского олигарха с еврейскими корнями, выросший в Лондоне.

Согласно сюжету, семья Алекса уехала из России, когда ему было девять лет. Он плохо говорит по-русски и старается не иметь с семейным бизнесом ничего общего.

Отучившись в частном британском пансионе и бизнес-школе в США, Алекс открывает хедж-фонд в лондонском Сити. Молодой человек живет тихо и самостоятельно, пока однажды семейные дела не ставят его в безвыходное положение. Он оказывается впутанным в сложную преступную сеть, охватывающую Россию, Великобританию, Индию и Израиль, и фактически становится главой клана.

Действие сериала разворачивается в нескольких странах, поэтому актеров искали по всему миру. Русских родителей Алекса, например, играют российские актеры Алексей Серебряков и Мария Шукшина.

Большинству критиков история о сложном мире криминала понравилась. Однако нашлись те, кто воспринял сериал про бандитов и олигархов как оскорбление.

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Кого обидела "Макмафия"

Как объяснял сценарист Хуссейн Амини, в центре сериала весь криминальный мир и тонкости отношений внутри него, а вовсе не русские олигархи в Лондоне.

"Этот сериал одновременно и про семью, и про преступность в глобальном мире", - говорил он, представляя "Макмафию" как современный вариант "Крестного отца" и "Клана Сопрано".

Тем не менее, российское посольство в Великобритании упрекнуло Би-би-си в распространении стереотипов о России. Сразу после выхода первых эпизодов в официальном аккаунте дипмиссии в "Твиттере" был опубликован опрос: "Как вы думаете, сколько россиян на самом деле находится в тюрьмах Великобритании?"

Через несколько дней посольство опубликовало результаты - меньше 10. Это близко к действительности: по данным за сентябрь 2017 года, в тюрьмах Англии и Уэльса содержится 35 граждан России - в несколько раз меньше, чем граждан других стран, например, Литвы или Португалии.

С критикой сериала также выступил известный британский журналист Эндрю Марр. В своей колонке в газете Evening Standard он обратил внимание на то, что "Макмафия" заигрывает со стереотипами о русских в Лондоне.

Media playback is unsupported on your device "Макмафия": русская мафия на Би-би-си

Свой вопрос о том, действительно ли у Британии есть причины бояться русских, Марр переадресовал Джеймсу Нортону - исполнителю главной роли в сериале "Макмафия", который был гостем его передачи на Би-би-си.

"Многие преступные группировки возникли в России и странах Балтии после распада Советского Союза. Говоря это, я хочу подчеркнуть, что главная задача сериала - рассказать о том, насколько глобальной стала преступность сегодня, - ответил актер. - [Мой герой] - идеальный пример того, как быть русским становится испытанием для человека. Он пытается вести себя как британец, но его происхождение постоянно нависает над ним. Для него это [быть русским] - проклятье, но так быть не должно".

Герои, изображенные в "Макмафии", показались обидными не только российскому посольству. Организация "Британские юристы в поддержку Израиля" заявила, что сериал оскорбляет израильских бизнесменов без всякого на то основания.

В организации также посчитали странным, что Израиль вообще появился в сценарии, так как изначально он никак не фигурирует в книге Миши Гленни.