Хищный ихтиозавр: рептилия размером с синего кита

Правообладатель иллюстрации N Tamura Image caption Гигантские ихтиозавры обитали в океане миллионы лет тому назад

Морские виды рептилий размером с синих китов обитали у побережья современной Англии около 200 млн лет назад - то есть в то время, когда на суше жили динозавры.

Эту версию подтверждает недавняя находка палеонтологов. На пляже в графстве Сомерсет была обнаружена челюстная кость длиной один метр. Кость, по мнению ученых, принадлежит одному из представителей гигантских хищных ихтиозавров.

Если это так, то хищный ихиозавр - один из самых больших существ, когда-либо обитавших на Земле: он может уступить только динозаврам и синим китам.

Эта находка, как надеются ученые, может пролить свет на то, что произошло с рептилиями, рассекавшими воды океана 205 млн лет назад.

Кость была найдена близ деревни Лилсток археологом Полом де Ла Салем. Сначала он решил, что это не кость, а скальная порода, но когда он рассмотрел характерные для кости желобки, он понял, что эта находка может быть костью ихтиозавра.

Палеонтолог из Манчестерского университета Дин Ломакс сравнивает находку с другими аналогичными экземплярами.

"Это огромная часть нижней челюсти ихтиозавра. Мы были поражены мыслью, что морское существо размером с синего кита плавало вблизи берегов современной Англии около 200 млн лет назад", - говорит палеонтолог.

Находка, о которой сообщил журнал PLOS One, также может пролить свет на одну давнюю загадку. В 1850 году огромная кость была найдена в графстве Глостершир близ моста через реку Северн.

Тогда ученые не могли точно определить, принадлежит ли эта кость динозавру или какой-то загадочной разновидности пресмыкающихся. Сейчас некоторые ученых склонны полагать, что найденная в Глостершире кость, как и та, что была обнаружена в графстве Сомерсет, принадлежит гигантскому ихтиозавру.

Правообладатель иллюстрации PLOS ONE/Lomax Image caption Кость, найденная в графстве Сомерсет

"Каждая такая находка рассказывает целую историю. Эта находка говорит о том, что здесь можно найти. Надеемся, кому-нибудь удастся найти целый скелет", - говорит Ломакс.

В то время, когда на суше жили динозавры, в океане обитало множество видов ихтиозавров.

Они появились в Триасовый период, их число достигло максимума в Юрский период, а в Меловый период они вымерли. Динозавры же жили на Земле еще несколько миллионов лет.

Ихтиозавры были одними из первых древних животных, чьи кости были обнаружены в период, когда теория эволюции и концепция геологии только зарождались.

Археолог Мэри Аннинг первой обнаружила целую кость ихтиозавра в графстве Дорсет в 1810 году. Ее находка потрясла ученый мир и дала пищу для размышлений об истории Земли.