Совбез ООН обсуждает резолюции о химатаке в Сирии

Правообладатель иллюстрации Drew Angerer Image caption Перед голосованием Франция, Британия и США говорили о необходимости жесткого ответа на предполагаемую химическую атаку

В Совете безопасности ООН началось обсуждение проекта резолюции США, а также предложенных Россией двух проектах резолюции о возможной химической атаке в Восточной Гуте.

В резолюции США предлагается провести международное расследование нападения. Россия не согласна с этим и готова представить собственные проекты резолюций.

В применении химоружия обвиняют сирийскую армию, лояльную президенту Башару Асаду. Ожидается, что Россия, выступающая союзником Асада, может наложить на резолюцию вето.

Чтобы резолюция США прошла, ее должны поддержать представители девяти стран. Если один из постоянных членов Совбеза - Россия, Китай, Франция, Британия или США - наложит на нее вето, резолюция не пройдет.

О том, что Россия представит на голосование во вторник собственные резолюции, во вторник сообщило агентство Рейтер. Подробности предложений России неизвестны, однако ранее глава МИД Сергей Лавров говорил, что Россия настаивает на расследовании инцидента силами Организаций по запрещению химического оружия.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стефан де Мистура в понедельник заявил, что, по данным неправительственных организаций, у сотен людей в Думе были обнаружены симптомы, схожие с реакцией на применение химического оружия. Однако спецпосланник отметил, что у ООН нет возможности проверить достоверность этой информации.

Настрой перед голосованием

Вечером 9 апреля в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, на котором постпред США Никки Хейли заявила, что США дадут ответ на применение химоружия в Восточной Гуте.

Во вторник президент США Дональд Трамп в "Твиттере" пообещал "решительный ответ" США на предполагаемую химическую атаку.

США "достаточно ясно", кто в ответе за предполагаемое использование химоружия и у Вашингтона есть "много военных вариантов", добавил он.

После этого постоянный представитель России при ЕС заявил, что Москва "по официальным каналам, в том числе военным", предупредила США о "серьезных последствиях в случае американского удара по Сирии".

Власти Франции поддержали США. Елисейский дворец в понедельник выпустил заявление о том, что президент Макрон, как и Трамп, считает, что необходим жесткий ответ.

Позднее представитель французского правительства Бенжамен Гриво позже во вторник заявил, что "если была перейдена черта, то ответ последует", добавив, что разведданные, которыми поделились между собой Трамп и Макрон, "в теории подтверждают использование химического оружия".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Никки Хейли в понедельник пообещала, что США ответят на нападение в Сирии

Премьер Британии Тереза Мэй сказала журналистам, что тоже беседовала с Макроном, а с Трампом готовится поговорить позже во вторник. На вопрос о том, кого поддержит Британия, если США решит применить военную силу, Мэй ответил, что "тех, на ком лежит ответственность, нужно призвать к ответу".

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что доказательства применения химоружия в Сирии есть. "Свидетельства того, что там использовалось химическое оружие очень, очень ясные", - цитирует канцлера Ассошиэйтед пресс.

Тем временем правительство Башара Асада пригласило международных инспекторов на место предполагаемой химатаки, в город Думу.

"Сирия будет рада сотрудничать с ОЗХО, чтобы открыть правду, скрывающуюся за предположениями стран Запада, которые они транслируют для оправдания своей агрессии", - сказал источник в сирийском МИД в беседе с государственным агентством Сана.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Кремль представит в Совбезе ООН резолюцию о расследовании предполагаемой химатаки силами ОЗХО.

"Мы пригласили экспертов ОЗХО туда прибыть, и будем добиваться того, чтобы этот визит, эта поездка состоялась. Мы не можем больше брать на веру те результаты, которые получаются по итогам расследования с дистанции, как это было год назад в Хан-Шейхуне", - цитирует главу российского МИД Рейтер.

Во вторник в ОЗХО заявили, что готовы отправить экспертов в Восточную Гуту, хотя в ходе предыдущих визитов сотрудников организации в Сирии обстреливали.

Media playback is unsupported on your device Гибель детей в Восточной Гуте: что произошло в пригороде Дамаска?

Что произошло в Восточной Гуте?

Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что 7 апреля в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в пригорода Дамаска Восточной Гуте - могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Что на самом деле произошло и сколько было погибших, из независимых источников подтвердить пока невозможно. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной. Западные страны, в том числе США, считают достаточными свидетельства, представленными активистами.

Государственный департамент США сразу заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и что в случае, если они подтвердятся, Россия, поддерживающая власти Сирии, должна вместе с ними нести ответственность за случившееся.

В Москве категорически отвергли возможность использования сирийской армией химического оружия против повстанцев в Восточной Гуте.

"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", - говорил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

За день до происшествия, 6 апреля, российские власти заявляли, что члены запрещенной в России организации "Фронт ан-Нусра" готовят в подконтрольных им районах атаки с применением хлора.