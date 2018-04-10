Image caption Стоп-кадр резонансного видео. В центре - предположительно палестинец, в которого выстрелил снайпер.

В Израиле разгорелся скандал вокруг видеоролика, на котором, как можно заключить, израильский военнослужащий выражает радость от того, что ему удалось заснять момент выстрела снайпера в палестинца.

Видео осудили многие израильские политики и правозащитники. Вооруженные силы Израиля пообещали провести расследование. В то же время министр обороны Израиля похвалил снайпера и осудил солдата, снявшего видео.

В понедельник израильский телеканал Channel 10 показал в эфире видео, которое впоследствии разлетелось в других СМИ и соцсетях.

На кадрах видно, как три человека приближаются к ограждению.

Далее слышен звук выстрела и видно, как падает на землю один из мужчин - тот, который стоял, не двигаясь, и, по-видимому, не был вооружен. Затем слышно, как кто-то восторженно восклицает на иврите: "Вот это видео! Да! Сукин сын! Какое видео!"

Далее видно, как на помощь к этому мужчине сбегается толпа. Его состояние неясно.

Что говорит армия

Вооруженные силы Израиля сообщают, что инцидент произошел 22 декабря 2017 года, в районе израильского населенного пункта Киссуфим недалеко от границы с сектором Газа.

В заявлении ведомства говорится, что на видео запечатлена лишь малая часть армейского реагирования на насильственную акцию и что это единственная пуля, которая была выпущена после того, как многочисленные попытки остановить насилие не принесли результата.

Мужчина, в которого выстрелил снайпер, был подстрекателем к акциям насилия, он получил ранение в ногу, сообщили израильские военные.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что съемка этого видео, произведенная другим солдатом, а также распространение этих кадров и комментарии, которые слышны на записи, "не соответствуют уровню сдержанности, который ожидается от солдат Армии обороны Израиля".

И добавили, что с солдатами, принимавшими участие в съемках видео, будут разбираться.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что снайпер, стрелявший в палестинца через границу с сектором Газа на этом видео, заслуживает медали. При этом он добавил, что солдат, снимавший происходящее, должен понести дисциплинарную ответственность.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Министр обороны Израиля раскритиковал солдата, снимавшего видео

"Леденящие душу кадры"

Произошедшее осудили израильские политики как на левой, так и на правой части политического спектра.

Лидер арабского блока в израильском парламенте Айман Одех у себя в "Твиттере" назвал это видео леденящим душу.

"Радостные возгласы на фоне того, как кого-то лишают жизни, и что выглядит, как расправа над кем-то, кто не представляет опасности", - добавил депутат.

По словам политика, виновные в совершении этих действий должны предстать перед судом.

"Это видео чрезвычайно тяжело смотреть. Возмутительно и досадно", - прокомментировал депутат от правящей партии Израиля "Ликуд" Иегуда Глик, который ранее был праворадикальным активистом.

В то же время другие более осторожно подошли к тому, чтобы выражать осуждение на основе лишь одного видеоролика.

"Неужели в этой стране накануне было настолько скучно, что этому видео решили уделить так много внимания?" - задался вопросом министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан.

И продолжил: "Рассматривать ситуацию с поля боя, где солдаты находятся в стрессовой ситуации, и в них летят взрывные устройства и совершаются попытки проникнуть [через границу] - рассматривать их человеческие реакции и судить их из мягких кресел в Тель-Авиве?"

Активисты не верят армии

Ведущая израильская правозащитная группа "Бецелем" сообщила, что она не слишком верит внутреннему расследованию, которое собирается провести армия.

"Шок, который изображают израильские политические деятели, и их обещание провести расследование - пустые слова", - говорится в "Твиттере" организации.

По утверждению активистов, анонсированное "тщательное расследование" снова станет попыткой отбелить армию.

"Они - с теми, кто поддерживает очевидно противозаконные приказы солдатам стрелять в людей, не представляющих угрозы", - заявили правозащитники.

Израиль столкнулся с возрастающей критикой из-за применения огнестрельного оружия против палестинцев, протестующих вдоль границы с сектором Газа. В приграничных столкновениях за последние две недели получили ранения десятки палестинцев, многие из них погибли.

В конце марта Совет Безопасности ООН осудил кровопролитие в секторе Газа и призвал провести тщательное расследование.

Израиль, в свою очередь, настаивает, что стрельба на поражение велась исключительно по лицам, пытавшимся прорвать пограничные заграждения или же использовавшим огнестрельное оружие или взрывчатку.