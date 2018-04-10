Ролик со снайпером, стреляющим в палестинца, вызвал разногласия в Израиле
В Израиле разгорелся скандал вокруг видеоролика, на котором, как можно заключить, израильский военнослужащий выражает радость от того, что ему удалось заснять момент выстрела снайпера в палестинца.
Видео осудили многие израильские политики и правозащитники. Вооруженные силы Израиля пообещали провести расследование. В то же время министр обороны Израиля похвалил снайпера и осудил солдата, снявшего видео.
В понедельник израильский телеканал Channel 10 показал в эфире видео, которое впоследствии разлетелось в других СМИ и соцсетях.
На кадрах видно, как три человека приближаются к ограждению.
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Далее слышен звук выстрела и видно, как падает на землю один из мужчин - тот, который стоял, не двигаясь, и, по-видимому, не был вооружен. Затем слышно, как кто-то восторженно восклицает на иврите: "Вот это видео! Да! Сукин сын! Какое видео!"
Далее видно, как на помощь к этому мужчине сбегается толпа. Его состояние неясно.
Что говорит армия
Вооруженные силы Израиля сообщают, что инцидент произошел 22 декабря 2017 года, в районе израильского населенного пункта Киссуфим недалеко от границы с сектором Газа.
В заявлении ведомства говорится, что на видео запечатлена лишь малая часть армейского реагирования на насильственную акцию и что это единственная пуля, которая была выпущена после того, как многочисленные попытки остановить насилие не принесли результата.
Мужчина, в которого выстрелил снайпер, был подстрекателем к акциям насилия, он получил ранение в ногу, сообщили израильские военные.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что съемка этого видео, произведенная другим солдатом, а также распространение этих кадров и комментарии, которые слышны на записи, "не соответствуют уровню сдержанности, который ожидается от солдат Армии обороны Израиля".
И добавили, что с солдатами, принимавшими участие в съемках видео, будут разбираться.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что снайпер, стрелявший в палестинца через границу с сектором Газа на этом видео, заслуживает медали. При этом он добавил, что солдат, снимавший происходящее, должен понести дисциплинарную ответственность.
"Леденящие душу кадры"
Произошедшее осудили израильские политики как на левой, так и на правой части политического спектра.
Лидер арабского блока в израильском парламенте Айман Одех у себя в "Твиттере" назвал это видео леденящим душу.
"Радостные возгласы на фоне того, как кого-то лишают жизни, и что выглядит, как расправа над кем-то, кто не представляет опасности", - добавил депутат.
По словам политика, виновные в совершении этих действий должны предстать перед судом.
"Это видео чрезвычайно тяжело смотреть. Возмутительно и досадно", - прокомментировал депутат от правящей партии Израиля "Ликуд" Иегуда Глик, который ранее был праворадикальным активистом.
В то же время другие более осторожно подошли к тому, чтобы выражать осуждение на основе лишь одного видеоролика.
"Неужели в этой стране накануне было настолько скучно, что этому видео решили уделить так много внимания?" - задался вопросом министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан.
И продолжил: "Рассматривать ситуацию с поля боя, где солдаты находятся в стрессовой ситуации, и в них летят взрывные устройства и совершаются попытки проникнуть [через границу] - рассматривать их человеческие реакции и судить их из мягких кресел в Тель-Авиве?"
Активисты не верят армии
Ведущая израильская правозащитная группа "Бецелем" сообщила, что она не слишком верит внутреннему расследованию, которое собирается провести армия.
"Шок, который изображают израильские политические деятели, и их обещание провести расследование - пустые слова", - говорится в "Твиттере" организации.
По утверждению активистов, анонсированное "тщательное расследование" снова станет попыткой отбелить армию.
"Они - с теми, кто поддерживает очевидно противозаконные приказы солдатам стрелять в людей, не представляющих угрозы", - заявили правозащитники.
Израиль столкнулся с возрастающей критикой из-за применения огнестрельного оружия против палестинцев, протестующих вдоль границы с сектором Газа. В приграничных столкновениях за последние две недели получили ранения десятки палестинцев, многие из них погибли.
В конце марта Совет Безопасности ООН осудил кровопролитие в секторе Газа и призвал провести тщательное расследование.
Израиль, в свою очередь, настаивает, что стрельба на поражение велась исключительно по лицам, пытавшимся прорвать пограничные заграждения или же использовавшим огнестрельное оружие или взрывчатку.