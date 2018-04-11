Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей

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Курс евро в ходе торгов на московской бирже впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей. Одновременно курс доллара перешагнул отметку в 64 рубля. Падение российской валюты началось после санкций, введенных властями США против ряда влиятельных россиян и их компаний.

Санкции были введены вечером 6 апреля по московскому времени - то есть перед самыми выходными. В итоге сразу поле открытия биржи в понедельник курс рубля начал стремительно падать наряду со снижением стоимости бумаг ряда попавших под эти санкции компаний, в том числе "Русала" и En+ Group.

Во вторник российская валюта продолжила падение по отношению к доллару и евро. Курс доллара на московской бирже впервые с декабря 2016 года превысил 63 рубля, а курс евро впервые с апреля 2016 года преодолел отметку в 78 рублей.

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