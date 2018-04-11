Против пожарного, не сумевшего спасти людей в "Зимней вишне", возбудили дело

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира пожарного звена, работавшего в сгоревшем в Кемерове торговом центре "Зимняя вишня". По мнению следователей, он проигнорировал слова очевидца, описавшего ему кратчайший путь к кинотеатру, где в итоге погибли дети.

В сообщении Следственного комитета говорится, что Сергей Генин, возглавлявший звено, отвечающее за спасение людей, встретил в горящем здании очевидца. Тот сказал ему, что на четвертом этаже здания в кинотеатре осталось множество людей, и показал самый короткий путь к кинозалу.

Однако пожарный, как утверждает следствие, проигнорировал эти слова, не сверился с планом здания и повел подчиненных в обход. В результате они пришли в тупик и вынуждены были вернуться к лестнице, по которой очевидец предлагал им подняться с самого начала.

В результате, считает следствие, пожарные потеряли время, которое могло бы помочь им спасти людей. В кинозале, к которому их отправлял очевидец, погибли не менее 37 человек. Дело в отношении Генина возбуждено по статье о халатности. По месту его жительства проводятся обыски, в ближайшее время его задержат, заявляет СКР.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 64 человек. По словам пожарных, к моменту их прибытия все эвакуационные выходы в здании были закрыты, аварийного освещения не было, а охрана и руководство центра не встретили спасателей, хотя должны были это сделать.

30 марта следственные органы сообщили о задержании Юлии Богдановой - генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежит сгоревший торговый центр. Также задержана глава строительной инспекции Кузбасса Танзилия Комкова.

Богданова и Комкова стали шестой и седьмой задержанной по делу. До этого задержали управляющую торгового центра, технического директора, охранника, сидевшего за пультом пожарной охраны в центре, и двух человек, отвечавших за обслуживание противопожарной сигнализации. Все они арестованы.

Через неделю после пожара бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил об уходе в отставку, пояснив, что не может работать на этом посту "с таким тяжелейшим грузом".