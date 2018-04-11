Госдума решила не наказывать Слуцкого за незадекларированную землю

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Леонид Слуцкий сказал, что просто забыл указать гектар земли в своей декларации

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов решила не наказывать депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, который десять лет не декларировал гектар арендуемой им земли в Подмосковье. Об этом участке рассказал Алексей Навальный.

Комиссия по контролю за доходами в среду обсудила декларацию Слуцкого, обвиняемого журналистками в сексуальных домогательствах. В итоге ее устроили обещания депутата указать этот участок в будущем.

Слуцкий, как выяснил в марте Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального, уже десять лет арендует участок земли площадью 1 га в Одинцовском районе Московской области. Би-би-си располагает выпиской из Росреестра, подтверждающей эту информацию.

Слуцкий ни разу не указывал сведений об этом участке в своей декларации, которая ежегодно подается в аппарат Госдумы и публикуется на сайте парламента.

"Это железная причина для увольнения Слуцкого и снятия с него депутатских полномочий", - писал в своем блоге Навальный.

В законе о статусе депутата сказано, что "непредоставление или несвоевременное предоставление" сведений о доходах может стать основанием для лишения мандата. Навальный считал, что частичное сокрытие сведений об имуществе депутата - это также повод для лишения мандата, по аналогии с законом о противодействии коррупции, который действует для чиновников.

ФБК написал в марте обращение в думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, сообщали тогда в организации, но до сих пор официально ни члены комиссии, ни сам депутат Слуцкий до сих пор не комментировали данные.

"Просто проходил мимо"

Формально вопрос о декларации Слуцкого не стоял в повестке заседания комиссии, рассказал один из присутствовавших там депутатов, попросивший об анонимности.

По его словам, депутат Слуцкий просто "проходил мимо" и решил заглянуть на заседание, так как знал, что кто-то написал обращение по поводу его декларации.

По словам двух членов комиссии, Слуцкий сказал коллегам, что неуказанный гектар земли в декларации - это техническая ошибка и об этом участке он отчитается в новой декларации за 2017 год.

Членов комиссии устроило такое объяснение, и они попросили депутата покинуть заседание комиссии, которое официально было посвящено декларационной кампании, рассказал один из собеседников Би-би-си.

Согласно данным Росреестра, Слуцкий арендует участок земли площадью 1 га в Одинцовском районе Подмосковья уже десять лет. За все это время ни в одной декларации этот участок не появлялся.

Почему техническая ошибка была во всех декларациях на протяжении десяти лет, Слуцкий не объяснил.

Помощница Слуцкого Диана Рудакова заявила Би-би-си, что не знает о результатах заседания комиссии. Сам Слуцкий на звонки и сообщения Би-би-си не ответил.

Помощник главы комиссии по контролю за доходами депутатов Натальи Поклонской пообещал ответить на отправленный полторы недели назад запрос Би-би-си "Почтой России".

После заседания в комиссии выпустили заявление Поклонской, в котором сообщалось что "относительного Слуцкого поступили юридические документы, касаемые его недвижимого имущества. "В силу закона о защите персональных данных такие документы не могут находиться в открытом доступе", - сказано в заявлении.

Поклонская пообщала направить запрос в правоохранительные органы о том, что ей прислала ФБК с просьбой проверить, откуда поступили сведения.

Три члена комиссии, попросившие об анонимности, объяснили Би-би-си, что нежелание рассматривать сведения о Слуцком официально связаны с процессуальными тонкостями. По их словам, ФБК писал свое обращение на имя Поклонской, хотя по положению о комиссии должен был обращаться на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Media playback is unsupported on your device Депутаты Госдумы о результатах комиссии по этике с Леонидом Слуцким

Кто такой Слуцкий

Слуцкий - глава думского комитета по международным делам, избранный от партии ЛДПР.

В марте 2018 корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова рассказала о том, как подверглась сексуальным домогательствам с его стороны. В распоряжении Би-би-си есть аудиозапись непристойного общения депутата с журналисткой. О домогательствах Слуцкого ранее рассказали еще две журналистки.

Думская комиссия по этике, рассмотревшая вопрос о домогательствах, заявила, что не нашла признаков нарушения поведенческих норм депутата. Это стало поводом для нескольких десятков СМИ объявить бойкот Госдуме или отдельным ее депутатам.

Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование об имуществе депутата Слуцкого. Помимо незадекларированного участка ФБК обнаружил, что с июня 2017 года автомобиль, зарегистрированный на Слуцкого, более 800 раз нарушил правила дорожного движения.