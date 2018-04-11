"Готовься, Россия": Трамп ответил на угрозу сбивать ракеты в Сирии

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Президент США Дональд Трамп написал твит, в котором пообещал нанести ракетный удар по Сирии, невзирая на российские угрозы сбивать их.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! Ты не должна быть партнером Зверя, Убивающего Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие", - написал американский президент в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Так Трамп отреагировал на слова посла России в Ливане, который в интервью телеканалу "Аль-Манар", связанному с проиранской группировкой "Хезболла", заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты и атаковать места их запуска в случае агрессии США в Сирии.

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в свою очередь написала в своем "Фейсбуке", что "умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории".

"А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?" - написала она.

Второй твит

При этом вскоре Трамп опубликовал еще один твит , уже в несколько иной тональности. В нем он начал с того, что, по его мнению отношения России и США еще никогда не были настолько плохими, даже во времена холодной войны.

"Для этого нет причин. России нужна наша помощь для развития экономики, нам было бы нетрудно ее оказать. Надо, чтобы все страны работали сообща. Давайте остановим гонку вооружений?" - написал он.

Споры в ООН

Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что 7 апреля в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в пригорода Дамаска Восточной Гуте - могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Россия, выступающая союзником президента Башара Асада, категорически не согласна с обвинениями в применении отравляющих веществ сирийскими войсками. Она наложила вето на резолюцию США о расследовании возможной химической атаки в Сирии в Совбезе ООН.

Россия предложила два собственных проекта резолюции, касающиеся расследования инцидента, но их принятие заблокировали США, Великобритания и Франция. Президент США Дональд Трамп пообещал принять решение по Сирии до вечера среды.