Первый после теракта над Синаем самолет вылетел из Москвы в Египет

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Самолет Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот" (фото архивное)

Авиасообщение между Россией и Египтом, прерванное после теракта над Синайским полуостровом в октябре 2015 года, возобновлено. Вечером в среду, 11 апреля, из Шереметьево отправился первый за два с половиной года рейс в Каир. На курорты самолеты летать пока не будут.

Самолет Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из московского аэропорта в 21:05. В египетской столице он должен приземлиться в четверг в 00:25 по местному времени (01:25 по Москве).

Как сообщили в "Аэрофлоте", на первый рейс из Москвы в Каир было забронировано около 120 билетов. На момент начала перевозок и до конца летнего расписания (27 октября) на рейсы из Москвы в Каир забронировано около 3750 кресел, а из Каира в Москву - более 3700.

Египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных авиаперелетов в Каир в начале января 2018 года. Однако коммерческие полеты в другие города Египта пока остаются под запретом.

В среду Путин пообещал, что после возобновления полетов в Каир Россия и Египет продолжат работу по восстановлению авиасообщения по другим маршрутам.

В Египте надеются, что вслед за Каиром будет восстановлено авиасообщение с популярными у россиян курортами - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

"Мы понимаем обязательства российского правительства перед своими гражданами, но все равно надеемся, что полеты на курорты вернутся вслед за авиасообщением с Каиром", - сказал "Коммерсанту" официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд.

В предшествовавшем теракту 2014 году в Египте, по данным Росстата, отдохнули 2,6 млн россиян, что составило около трети всего турпотока в страну.

Консультации о возобновлении полетов между Россией и Египтом длились два года. Российская сторона заявляла, что полеты не возобновятся до тех пор, пока Египет не обеспечит достаточные меры безопасности в своих аэропортах, и проводила их аттестацию.

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Катастрофа над Синаем

Россия прекратила прямое авиасообщение с Египтом после крушения самолета российской авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом.

Самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября 2015 года. Погибли 224 человека - все, кто был на борту. Спустя восемь дней после крушения Путин запретил регулярные коммерческие авиарейсы в Египет.

Исследования личных вещей, багажа и частей самолета показали, что на его борту сработало самодельное взрывное устройство.

По результатам расследования глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что произошедшее можно однозначно назвать террористическим актом.

Ответственность за теракт взяла на себя египетская группировка, связанная с запрещенным в России "Исламским государством".