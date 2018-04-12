Суд отказался снизить срок Улюкаеву. Что нового о его деле рассказал Сечин?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuev/TASS

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра Алексея Улюкаева на приговор по делу о получении взятки. Несмотря на доводы адвокатов Улюкаева, суд посчитал доказанным факт получения министром взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Срок наказания и штраф остались прежними - восемь лет лишения свободы и штраф 130 млн рублей.

Единственное, в чем апелляционная инстанция смягчила приговор экс-министру - суд снял с него дополнительное наказание в виде запрета занимать госдолжности. В срок наказания зачтен период с 15 ноября 2016 года, когда Улюкаева взяли под стражу и затем поместили под домашний арест.

Адвокаты Улюкаева намерены обжаловать решение в кассационной инстанции Мосгорсуда.

В четверг в суд неожиданно пришел глава "Роснефти" Игорь Сечин, в ходе первоначального процесса проигнорировавший четыре повестки. Сечина допрашивали на стадии следствия, однако так как он не явился в суд, эти показания не учитывались в приговоре - защита настаивала на его личной явке. При этом именно по заявлению главы "Роснефти" против Улюкаева было возбуждено дело. Его показания в Мосгорсуде вопреки возражениям адвокатов и самого Улюкаева заслушали в закрытом режиме - из-за содержащейся в них коммерческой тайны.

"Я подтвердил в ходе заседания суда свою позицию о том, что Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал", - сказал Сечин после заседания, добавив, что пришел на апелляцию, так как "чувствовал свою ответственность, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат".

После того как суд заслушал главу "Роснефти", защита попросила несколько дней для того, чтобы подготовиться к прениям, однако Мосгорсуд предоставил адвокатам лишь часовой перерыв.

Собеседник Би-би-си, знакомый с ходом процесса, попросивший об анонимности, отметил, что защита не ожидала прихода Сечина в суд. Выступление директора "Роснефти" сломало линию защиты, к которой готовились адвокаты. Как следовало из зачитанной судьей апелляционной жалобы защиты на приговор Улюкаева, основным аргументом в ней было то, что неявка Сечина на процесс означает его отказ от выдвинутых в адрес министра обвинений. По сведениям Би-би-си, теперь защита готовится оспаривать приговор в Верховном суде.

Улюкаев в своем последнем слове вновь заявил о своей невиновности. "Приговор построен на единственном свидетельстве по принципу - ОБС. Одна баба сказала. В данном случае ОМС - один мужик сказал. Торжество новоявленного принципа презумпции виновности, - заявил экс-министр. - Приговор в том виде, в котором он рассматривается сегодня, дискредитирует судебную систему".

Лестница или бильярд?

Как следует из выступления адвоката Тимофея Гриднева во время прений сторон, на закрытом допросе Сечин рассказал о несколько иных обстоятельствах, при которых Улюкаев якобы потребовал у него взятку.

По версии следствия, министр потребовал вознаграждение, когда в октябре 2016 года вместе с Сечиным находился на саммите БРИКС в Гоа. По мнению обвинения, это произошло, когда глава "Роснефти" и председатель правления ВТБ Андрей Костин играли в бильярд. Находившийся в их компании Улюкаев якобы показал главе "Роснефти" два пальца, приложив их к лацкану пиджака. О том, что Улюкаев действительно находился рядом с Костиным и Сечиным, когда те играли в бильярд, в суде говорили свидетели, однако разговора между чиновником и бизнесменами никто не слышал.

Сечин в своих письменных показаниях на стадии следствия (с ними удалось подробно ознакомиться Русской службе Би-би-си) описывал похожие обстоятельства. На одном из допросов он рассказал, что Улюкаев "в дневное время в здании отеля в ходе беседы" показал ему жест в виде двух пальцев и устно уточнил, что желает получить 2 млн долларов как вознаграждение за приватизацию "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Об этом же с его слов в суде рассказывал и генерал ФСБ Олег Феоктистов, экс-глава службы безопасности "Роснефти" (Феоктистова допрашивали в закрытом режиме, с его показаниями также ознакомилась Би-би-си).

На рассмотрении апелляции в Мосгорсуде, по словам Гриднева, стали известны новые подробности событий в Гоа. "Сечин сегодня заявил, что взятку у него Улюкаев потребовал на лестнице на второй этаж в процессе движения", - сказал юрист. Как следует из разговора Улюкаева с его адвокатами, глава "Роснефти" рассказал, что после игры на бильярде по пути в зал министр в течение 10 минут вымогал у него взятку.

Улюкаев в суде описал иную картину. По его словам, после игры на бильярде он "вернулся на свое место", затем служба протокола пригласила его на встречу с президентом России Владимиром Путиным. По дороге он успел пообщаться с коллегами - Улюкаев, в частности, упомянул главу минэнерго Александра Новака. "Там была насыщенная толпа людей, и предположить, что в этот момент кто-то у кого-то требовал, невозможно", - сказал экс-министр.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuev/TASS Image caption Улюкаев в последние месяцы находился в СИЗО "Кремлевский централ" на территории "Матросской тишины"

По его словам, все передвижения заняли не 10 минут, о которых говорил глава "Роснефти", а не более минуты. "Времени вымогать взятку, как говорил Сечин, не было, это было невозможно. Физически не соприкасался с ним", - настаивал Улюкаев.

Защита обратила внимание, что новые обстоятельства ставят под сомнение картину гособвинения: охранник главы "Роснефти" Вадим Деревягин ранее заявлял, что никогда не выпускает начальника из виду. По его словам, в день саммита Сечин и Улюкаев были вместе только за бильярдным столом.

Гриднев также обратил внимание суда, что, по словам Улюкаева, он не мог идти по лестнице с Сечиным даже с "протокольной точки зрения". "У вас сегодня, уважаемый суд, есть два показания: Сечина и Улюкаева в толпе людей. Слово против слова", - констатировал юрист.

Было ли вымогательство?

"Сегодня произошло удивительное событие. Когда Сечин пришел и признал, что Улюкаев не мог ни при каких обстоятельствах влиять на приватизацию ПАО "Башнефть". У него не было полномочий, и единственный орган, который может принимать решения - правительство", - заявил на прениях Гриднев. Юрист отметил, что защита доверяет не всем показаниям Сечина, но здесь "свидетель обвинения встал на сторону защиты".

Отсутствие у Улюкаева возможности повлиять на решение по приватизации Башнефти было одним из ключевых доводов защиты во время процесса.

При этом, как утверждается в приговоре судьи Замоскворецкого суда Ларисы Семеновой, Улюкаев осознавал, что сделка по продаже госпакета акций "Башнефти" "Роснефти" не состоялась бы без его решений, и именно поэтому решил "использовать авторитет своей должности" и потребовал у Сечина взятку во время саммита БРИКС в Гоа.

Media playback is unsupported on your device Улюкаев против Сечина: самые интересные детали дела экс-министра

Как рассказал Гриднев, Сечин во время дачи показаний сообщил, что 21 октября из минэкономразвития в "Роснефть" поступило некое письмо. "И это письмо, как выразился Сечин, и было для него основанием понимать от Улюкаева, что пора бы давать взятку", - рассказал юрист.

Из слов Улюкаева во время прений также следует, что Сечин расценил как "угрозу", связанную с вымогательством взятки, затягивание ответов на письма "Роснефти" по поводу собственной приватизации.

Министр пояснил, что письмо от 21 октября, которое упоминал Сечин, - это ответ минэкономразвития, подготовленный за 9 дней. По словам Улюкаева, "это экстремально короткий срок". Он отметил, что в этом документе минэкономразвития согласилось с предложенным способом оценки стоимости акций, а воспринимать это как свидетельство "вымогательства" взятки нельзя.

Кто кому звонил перед задержанием Улюкаева?

Гриднев на прениях рассказал, что Сечин, давай показания, не стал отрицать, что именно он выступил инициатором телефонного разговора 14 ноября, после которого министр Улюкаев прибыл в офис "Роснефти" где вскоре был задержан вместе с сумкой с 2 млн долларов.

Во время допроса от 17 января 2017 года Сечин заявил, что в тот день именно Улюкаев позвонил ему и стал договариваться о встрече. Глава "Роснефти" тогда рассказал, что понял, что Улюкаев "намеренно ищет встречи" с целью получить взятку.

Сам Улюкаев на процессе утверждал, что именно Сечин в тот день попросил его приехать в офис. Это следовало и из расшифровки разговора, которая была зачитана на стадии процесса.

"Весь телефонный разговор показывает одно: Улюкаев не собирался ехать к Сечину. У него было огромное количество дел, естественный порядок дел был нарушен Сечиным, чтобы убедить его приехать в "Роснефть", - сказал Гриднев на прениях.

Сторона обвинения настаивала, что из телефонного разговора явно следовало, что Улюкаев понимал, что едет в офис "Роснефти" именно за взяткой. Сечин в показаниях говорил, что сказал Улюкаеву о деньгах словами "у меня там неисполненные поручения были, и готовность есть по итогам работы, там на Гоа".

Защита утверждает, что министр экономического развития не имел никакого представления о том, что Сечин пригласил его именно для того, чтобы вручить 2 млн долларов.

Кто писал заявление в ФСБ?

Как следовало из показаний Феоктистова, вернувшись из Гоа, Сечин рассказал ему о требованиях Улюкаева, после чего глава службы безопасности компании посоветовал руководителю написать на министра заявление в ФСБ.

Тот документ, который демонстрировался в Замоскворецком суде, был написан от лица начальника службы безопасности "Роснефти", а подписан двумя фамилиями - Феоктистова и Сечина.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuev/TASS Image caption По словам собеседника Би-би-си, защита Улюкаева не ожидала, что на его апелляцию придет глава "Роснефти" Игорь Сечин

Феоктистов на допросе 20 сентября утверждал, что заявление писал сам Сечин, а он просто подписал его. Кто именно и как передавал письмо в ФСБ, Феоктистов вспомнить не смог, отметив лишь, что это произошло "в установленном порядке". "Я думаю, что [Сечин] поехал сам", - предположил он.

Однако, как рассказал Лариса Каштанова, на апелляции Сечин пояснил, что он заявление в органы ФСБ не отвозил.

Как развивалось дело Улюкаева

14 ноября 2016 года Улюкаева, на тот момент министра экономического развития, задержали после встречи с Сечиным у офиса "Роснефти". Машину, на которой уезжал министр, остановили оперативники ФСБ, в багажнике они нашли сумку с 2 млн долларов. На руках экс-министра оперативники обнаружили следы специального вещества, которым были обработаны саквояж и купюры.

Улюкаев утверждал, что взял сумку, подумав, что внутри лежит подарок от Сечина - хорошее вино. Сечин также подарил ему корзинку с колбасой из дичи, которую он добыл на охоте - традиционный презент от главы "Роснефти". Министра задержали и отправили под домашний арест. Судебный процесс начался через девять месяцев - в августе 2017 года.

Показания главного свидетеля и инициатора дела Улюкаева - главы "Роснефти" Сечина - в суде не прозвучали. Он так и не пришел на заседания суда, хотя ему четырежды отправляли повестки. Вместо него главным свидетелем стал генерал ФСБ, экс-глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов. Его допрос на заседании суда прошел в закрытом режиме.

В основу доказательств обвинения легла и запись разговора Сечина с Улюкаевым на парковке у офиса "Роснефти" 14 ноября, за минуты до задержания министра. Топ-менеджер госкомпании волновался, что чиновник был без "курточки" на холоде, заботился, чтобы тот не забыл "корзиночку", и рассказывал о компании. В разговоре прямо не упоминалась ни "Башнефть", ни взятка, ни встреча на Гоа.

Тем не менее эксперты стороны обвинения пришли к выводу о существовании некой негласной договоренности между Улюкаевым и Сечиным.

15 декабря 2017 года судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова огласила приговор Улюкаеву - его признали виновным и назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, а также штраф в 130,4 млн руб. Суд посчитал, что вина Улюкаева в совершении получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) установлена и доказана.

Улюкаев, выступая с последним словом, вину не признал, но попросил прощения у граждан России за то, что "слишком часто шел на компромисс, выбирал легкие пути" и "крутился в каком-то бюрократическом хороводе". Он настаивал, что его задержание было провокацией, которая была подготовлена ФСБ и главой "Роснефти" Сечиным.

Четыре месяца после приговора Замоскворецкого суда Улюкаев провел в СИЗО 99/1, известном как "Кремлевский централ" и расположенном на территории изолятора "Матросская тишина".