Юлия Скрипаль: "Не хочу встречаться с сотрудниками российского посольства"

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Британская полиция распространила заявление от лица дочери отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. В нем говорится, что девушка "начинает новую жизнь" и пока не хочет видеть ни сотрудников российского посольства, ни свою двоюродную сестру Викторию.

В заявлении Скрипаль говорится, что ее выписали из больницы 9 апреля, но ее отец по-прежнему находится в больнице.

"Я нахожусь в контакте с друзьями и с семьей, и мне рассказали о предложении сотрудников посольства России оказать мне любую помощь. Пока я не хочу прибегать к их услугам, но если передумаю, то знаю, как с ними связаться", - говорится в заявлении.

Виза для Виктории

5 апреля в эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись возможного телефонного разговора Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией.

В разговоре Виктория сказала, что надеется получить британскую визу, чтобы навестить сестру.

Корреспондент Би-би-си Гэбриэл Гейтхаус обсудил аудиозапись с самой Викторией Скрипаль.

Media playback is unsupported on your device Почему Виктория Скрипаль записала разговор с Юлией?

7 апреля Британские власти отказали в предоставлении визы Виктории Скрипаль, которая к этому моменту стала частой гостьей российских ток-шоу.

Сама Виктория в разговоре с корреспондентом Русской службы Би-би-си сказала, что для нее отказ в визе сюрпризом не стал: " Это вы все что-то ждали, я-то знала, что они так ответят, с первого дня. Я-то даже не рассчитывала куда-то лететь. Я-то знала, что так будет. Я видела их настрой. Это все почему-то были уверены. Я всем говорила, что они не дадут мне визу".

Первое заявление Юлии Скрипаль

В первом заявлении, распространенном незадолго до выписки, Юлия Скрипаль благодарит людей, которые нашли ее вместе с отцом в Солсбери и пришли им на помощь, а также персонал больницы, в которой она находится. В нем подробностей ни о своем состоянии, ни о состоянии отца она не приводила.

"Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что с каждым днем у меня прибавляется сил. Я благодарна за интерес к моей судьбе и за многочисленные слова поддержки, которые я получила", - говорится в заявлении Юлии Скрипаль, по-прежнему находящейся в больнице.

Распространение заявлений людей, проходящих в качестве потерпевших по уголовному делу, для британской полиции - обычная практика.

"Уверена, вы понимаете, что случившееся в некотором роде сбивает с толку, и надеюсь, вы с уважением отнесетесь к моему желанию оградить мою частную жизнь и жизнь моей семьи от избыточного внимания", - говорилось в первом заявлении Юлии.