Amnesty: четверть казненных в 2017 году осуждена за наркотики

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акция Amnesty International против смертной казни в 2008 назад в Индии. Индия пока смертную казнь не отменила

По данным правозащитной организации Amnesty International, больше четверти из поддающихся подсчету узников, казненных в мире в прошлом году, были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

В обнародованном в среду ежегодном докладе Amnesty сообщается, что всего организация имеет подтвержденные данные о 993 казнях, совершенных в мире в прошлом году. 272 из них - то есть 27% - приходится на преступления, связанные с наркотиками.

При этом львиная доля казней за наркотики, как и львиная доля казненных вообще, пришлась на Иран и Саудовскую Аравию. В этих двух странах, а также Ираке и Пакистане, в прошлом году были приведены в исполнение 84% смертных приговоров.

Впрочем, Amnesty отмечает, что ее подсчеты, возможно, охватывают лишь небольшую часть казненных в мире, поскольку в Китае данные о количестве казненных засекречены, а там проводится, как утверждается в докладе, "тысячи казней".

Засекречены эти данные и во Вьетнаме и Беларуси, но Amnesty International доподлинно выяснила, что в последней в прошлом году были казнены по крайней мере два человека, приговоренные ранее к смерти за изнасилования и убийства.

Кроме того, в Беларуси, по данным Amnesty, в прошлом году были вынесены четыре новых смертных приговора.

Беларусь остается единственной европейской страной, сохраняющей смертную казнь. Среди стран ОБСЕ, помимо Беларуси, есть только одна страна, где еще казнят людей - это США. В прошлом году там были казнены 23 человека.

Входящие в ОБСЕ Россия и Казахстан смертную казнь законодательно не отменяли, но соблюдают мораторий на ее применение.

Amnesty International сообщает, что в прошлом году смертную казнь полностью отменили еще две страны: Гвинея и Монголия.

Таким образом, смертную казнь полностью отменили уже в 106 странах мира. Кроме того, еще в 36 странах смертная казнь фактически не применяется.

Таким образом, законодательно или на практике от смертной казни отказались уже более двух третей стран, входящих в ООН (всего их 193).