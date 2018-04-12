Россия заявила о взятии Думы войсками Асада. Оттуда сообщали о химической атаке

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption За сутки Думу покинули более полутора тысяч боевиков, сообщает минобороны России

Сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, который был последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте под Дамаском, сообщает министерство обороны России. Уже несколько дней Дума активно обсуждается в мировой прессе в связи с сообщениями о применении там химического оружия.

"Обстановка в городе Дума нормализуется, город перешел под контроль правительства Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как заявил журналистам начальник центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко, установление контроля над Думой означает, что сирийские войска теперь контролируют Восточную Гуту в целом.

По словам первого замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Владимира Познихира, боевики сдали российской стороне сотни единиц вооружения.

По данным минобороны, более полутора тысяч членов повстанческой группировки "Джейш аль-Ислам" и членов их семей покинули город Дума за сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин". Также сообщается, что Россия ввела в Думу подразделения военной полиции.

Подтверждений информации о взятии Думы правительственными войсками из других источников пока нет.

8 апреля врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Подтверждения этой информации из независимых источников до сих пор нет. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

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Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке войска президента Сирии Башара Асада и обрушился с критикой на президента России Владимира Путина и иранские власти за то, что они поддерживают его режим.

В понедельник Трамп заявил, что в течение 48 часов примет решение о том, нанести ли военный удар по Сирии в ответ на сообщения о применении химического оружия под Дамаском. Однако после истечения этого срока Трамп сообщил, что решение пока не принято.