Макрон: у нас есть доказательства, что химоружие использовал режим Асада

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Два дня назад Макрон обещал принять решение об ответе по Сирии "в ближайшие дни"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что у него есть доказательства того, что сирийские власти применяли против жителей города Дума химическое оружие на прошлой неделе.

Он добавил, что позже решит, будет ли Франция наносить авиационные удар по Сирии. Ранее о возможной военной операции против сил Башара Асада заявлял президент США Дональд Трамп.

Однако в четверг американский президент написал в "Твиттере", что "никогда не говорил, когда состоится атака на Сирию". "Это может быть очень скоро или совсем не скоро", - заявил Трамп.

"Франция не допустит эскалации"

Не указывая на источник информации, Макрон заявил в телевизионном интервью: "У нас есть доказательства, что на прошлой неделе химическое оружие - как минимум хлорин - использовал режим Башара Асада".

Отвечая на вопрос, присоединится ли Франция к возможным атакам в Сирии, президент Франции заявил: "Нам нужно будет принимать решения позже, когда мы сможем наиболее приемлемо и эффективно это оценить".

"Франция не допустит эскалации, которая может навредить стабильности региона в целом, но мы не можем позволить режимам считать, будто они могут делать что хотят, включая худшие вещи, нарушающие международное право", - сказал французский лидер.

Ранее Макрон заявлял, что если Франции присоединиться к атакам в Сирии, то удары будут направлены в первую очередь против химического потенциала сирийского режима.

Позиция других стран

Западные страны сейчас находятся на стадии принятия решения о ракетной атаке в связи с предполагаемым использованием химоружия против сирийских граждан.

Трамп накануне более категорично, чем в четверг, заявлял о готовности нанести ракетный удар по Сирии. "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"!" - писал он. Ранее Трамп отменил визит в Латинскую Америку, чтобы руководить "ответом" на действия властей Сирии.

Кремль, в свою очередь, заявил, что в отношении Сирии все стороны должны избегать шагов, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе. "Россия категорически не согласна с этим [обвинениями в использовании химоружия], выступает за объективное и беспристрастное расследование", - говорил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Британское правительство еще не заявило о своем участии или неучастии в возможных военных действиях в Сирии. Премьер Тереза Мэй в четверг должна провести заседание кабинета министров, на котором будет обсуждаться возможный ответ Великобритании. Источники Би-би-си накануне сообщали, что Мэй готова присоединиться к военным действиям без предварительного согласия парламента.

Германия уже отказалась от нанесения ударов, о чем заявила канцлер Ангела Меркель.

Что произошло в Думе?

О химической атаке в городе Дума, до недавнего времени контролируемом повстанцами, сообщили несколько спасательных и медицинских групп, а также активисты сирийской оппозиции. Они заявили, что в субботу десятки людей погибли от сброшенной с самолета бомбы с токсичными химикатами. Ответственными за атаку они считают правительственные силы.

Правительство президента Сирии Башара Асада, получающее военную помощь от России, отвергает эти обвинения и считает данные сфабрикованными. Так же считает и командование российских сил, ведущих военную операцию в Сирии.

Российские военные еще в начале марта сообщали, что повстанцы якобы готовят постановочную химатаку.

"Действующие исключительно в рядах террористов одиозные "Белые каски" в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную "химическую атаку" на мирных жителей города Думы", - сказал в среду генерал Виктор Познихир из российского генштаба.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Медицинские и спасательные организации завляли, что среди жертв атаки - в основном женщины и дети

Сирийско-американское медицинское общество (САМО), ведущее работу на территориях, подконтрольных повстанцам, заявило, что более 500 человек были доставлены в больницы с симптомами отравления химическим веществом - в основном это были женщины и дети.

В среду Всемирная организация здоровья запросила доступ к отчетам своих партнеров, включая САМО, для проверки информации о том, что погибли 70 человек, включая 43 с симптомами "соответствующими воздействию высокотоксичных химических веществ".