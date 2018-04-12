Сечин пришел в суд по делу Улюкаева. До этого он четырежды игнорировал повестку

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин пришел на рассмотрение апелляции на приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Дело против него было возбуждено именно по заявлению Сечина, но в суд глава "Роснефти" до этого приходить отказывался. Защита Улюкаева расценивала это как отказ от обвинений.

При этом прокуратура в четверг попросила суд заслушать показания Сечина в закрытом от журналистов режиме, ссылаясь на возможное разглашение им информации, которую можно расценивать как коммерческую тайну.

Улюкаев и его защита выступили против, отметив, что до этого в суде допрашивали бывшего министра экономического развития, замминистра энергетики и главу "Росимущества" - и проблем не возникало. Тем не менее суд встал на сторону прокуратуры и решил провести допрос в закрытом режиме.

Улюкаев в декабре прошлого года был приговорен к восьми годам строгого режима по обвинению в вымогательстве у Сечина взятки в 8 млн долларов. Защита Улюкаева отмечала, что ключевой свидетель - Сечин - так и не выступил в суде, хотя его неоднократно вызывали. Адвокаты расценили это как отказ от обвинений.

В четверг Мосгорсуд рассматривает апелляцию, поданную на приговор Улюкаевым и его защитой. Если суд подтвердит приговор, он вступит в законную силу, после чего бывшего министра этапируют из СИЗО в колонию.

Как развивалось дело Улюкаева

14 ноября 2016 года Улюкаева, на тот момент министра экономического развития, задержали после встречи с Сечиным у офиса "Роснефти". Машину, на которой уезжал министр, остановили оперативники ФСБ, в багажнике они нашли сумку с 2 млн долларов. На руках экс-министра оперативники обнаружили следы специального вещества, которым были обработаны саквояж и купюры.

Улюкаев утверждал, что взял сумку, подумав, что внутри лежит подарок от Сечина - хорошее вино. Сечин также подарил ему корзинку с колбасой из дичи, которую он добыл на охоте - традционный презент от главы "Роснефти". Министра задержали и отправили под домашний арест. Судебный процесс начался через девять месяцев - в августе 2017 года.

Показания главного свидетеля и инициатора дела Улюкаева - главы "Роснефти" Сечина - в суде не прозвучали. Он так и не пришел на заседания суда, хотя ему четырежды отправляли повестки.

При этом Би-би-си удалось ознакомиться с содержанием допросов руководителя "Роснефти" следователями СКР. Сечин в них утверждал, что взятку в размере 2 млн долларов Улюкаев потребовал у него в ходе саммита БРИКС в индийском Гоа. Якобы чиновник попросил вознаграждение за то, что его ведомство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти" в ходе приватизации. Сделка на момент встречи уже была закрыта. Сечин утверждал, что Улюкаев потребовал взятку, приложив к лацкану пиджака два пальца.

В суде экс-министр отрицал это. Улюкаев говорил, что на саммите не обсуждал с Сечиным никакие вознаграждения, и пальцы к пиджаку прикладывал не он, а глава "Роснефти", намекая на представление к награде. А в офис к Сечину, по словам министра, он поехал, поскольку тот пригласил его "посмотреть компанию". Никто из выступивших в суде свидетелей не рассказал, что Улюкаев угрожал Сечину и требовал у него деньги.

Вместо Сечина основным свидетелем обвинения стал генерал ФСБ, экс-глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов. Его допрос на заседании суда прошел в закрытом режиме.

Би-би-си удалось узнать, что говорил генерал в зале суда и на допросах в СКР. Из его показаний следовало, что о требованиях Улюкаева генерал узнал от Сечина, после чего и посоветовал главе "Роснефти" обратиться в ФСБ. Также выяснилось, что именно он нашел у неизвестного инвестора 2 млн долларов, с которыми Улюкаева и задержали на парковке у офиса нефтяной компании.

В основу доказательств обвинения легла и запись разговора Сечина с Улюкаевым на парковке у офиса "Роснефти" 14 ноября, за минуты до задержания министра. Топ-менеджер госкомпании волновался, что чиновник был без "курточки" на холоде, заботился, чтобы тот не забыл "корзиночку", и рассказывал о компании. В разговоре они не коснулись ни "Башнефти", ни взятки, ни встречи на Гоа.

Тем не менее эксперты стороны обвинения пришли к выводу о существовании некой негласной договоренности между Улюкаевым и Сечиным.

15 декабря 2017 года судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова огласила приговор Улюкаеву - его признали виновным и назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, а также штраф в 130,4 млн руб. Суд посчитал, что вина Улюкаева в совершении получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) установлена и доказана.

Улюкаев, выступая с последним словом, вину не признал, но попросил прощения у граждан России за то, что "слишком часто шел на компромисс, выбирал легкие пути" и "крутился в каком-то бюрократическом хороводе". Он настаивал, что его задержание было провокацией, которая была подготовлена ФСБ и главой "Роснефти" Сечиным.