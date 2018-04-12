Сечин пришел в суд по делу Улюкаева. До этого он четырежды игнорировал повестку
Глава "Роснефти" Игорь Сечин пришел на рассмотрение апелляции на приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Дело против него было возбуждено именно по заявлению Сечина, но в суд глава "Роснефти" до этого приходить отказывался. Защита Улюкаева расценивала это как отказ от обвинений.
При этом прокуратура в четверг попросила суд заслушать показания Сечина в закрытом от журналистов режиме, ссылаясь на возможное разглашение им информации, которую можно расценивать как коммерческую тайну.
Улюкаев и его защита выступили против, отметив, что до этого в суде допрашивали бывшего министра экономического развития, замминистра энергетики и главу "Росимущества" - и проблем не возникало. Тем не менее суд встал на сторону прокуратуры и решил провести допрос в закрытом режиме.
Улюкаев в декабре прошлого года был приговорен к восьми годам строгого режима по обвинению в вымогательстве у Сечина взятки в 8 млн долларов. Защита Улюкаева отмечала, что ключевой свидетель - Сечин - так и не выступил в суде, хотя его неоднократно вызывали. Адвокаты расценили это как отказ от обвинений.
В четверг Мосгорсуд рассматривает апелляцию, поданную на приговор Улюкаевым и его защитой. Если суд подтвердит приговор, он вступит в законную силу, после чего бывшего министра этапируют из СИЗО в колонию.
Как развивалось дело Улюкаева
14 ноября 2016 года Улюкаева, на тот момент министра экономического развития, задержали после встречи с Сечиным у офиса "Роснефти". Машину, на которой уезжал министр, остановили оперативники ФСБ, в багажнике они нашли сумку с 2 млн долларов. На руках экс-министра оперативники обнаружили следы специального вещества, которым были обработаны саквояж и купюры.
Улюкаев утверждал, что взял сумку, подумав, что внутри лежит подарок от Сечина - хорошее вино. Сечин также подарил ему корзинку с колбасой из дичи, которую он добыл на охоте - традционный презент от главы "Роснефти". Министра задержали и отправили под домашний арест. Судебный процесс начался через девять месяцев - в августе 2017 года.
Показания главного свидетеля и инициатора дела Улюкаева - главы "Роснефти" Сечина - в суде не прозвучали. Он так и не пришел на заседания суда, хотя ему четырежды отправляли повестки.
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При этом Би-би-си удалось ознакомиться с содержанием допросов руководителя "Роснефти" следователями СКР. Сечин в них утверждал, что взятку в размере 2 млн долларов Улюкаев потребовал у него в ходе саммита БРИКС в индийском Гоа. Якобы чиновник попросил вознаграждение за то, что его ведомство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти" в ходе приватизации. Сделка на момент встречи уже была закрыта. Сечин утверждал, что Улюкаев потребовал взятку, приложив к лацкану пиджака два пальца.
В суде экс-министр отрицал это. Улюкаев говорил, что на саммите не обсуждал с Сечиным никакие вознаграждения, и пальцы к пиджаку прикладывал не он, а глава "Роснефти", намекая на представление к награде. А в офис к Сечину, по словам министра, он поехал, поскольку тот пригласил его "посмотреть компанию". Никто из выступивших в суде свидетелей не рассказал, что Улюкаев угрожал Сечину и требовал у него деньги.
Вместо Сечина основным свидетелем обвинения стал генерал ФСБ, экс-глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов. Его допрос на заседании суда прошел в закрытом режиме.
Би-би-си удалось узнать, что говорил генерал в зале суда и на допросах в СКР. Из его показаний следовало, что о требованиях Улюкаева генерал узнал от Сечина, после чего и посоветовал главе "Роснефти" обратиться в ФСБ. Также выяснилось, что именно он нашел у неизвестного инвестора 2 млн долларов, с которыми Улюкаева и задержали на парковке у офиса нефтяной компании.
В основу доказательств обвинения легла и запись разговора Сечина с Улюкаевым на парковке у офиса "Роснефти" 14 ноября, за минуты до задержания министра. Топ-менеджер госкомпании волновался, что чиновник был без "курточки" на холоде, заботился, чтобы тот не забыл "корзиночку", и рассказывал о компании. В разговоре они не коснулись ни "Башнефти", ни взятки, ни встречи на Гоа.
Тем не менее эксперты стороны обвинения пришли к выводу о существовании некой негласной договоренности между Улюкаевым и Сечиным.
15 декабря 2017 года судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова огласила приговор Улюкаеву - его признали виновным и назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, а также штраф в 130,4 млн руб. Суд посчитал, что вина Улюкаева в совершении получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) установлена и доказана.
Улюкаев, выступая с последним словом, вину не признал, но попросил прощения у граждан России за то, что "слишком часто шел на компромисс, выбирал легкие пути" и "крутился в каком-то бюрократическом хороводе". Он настаивал, что его задержание было провокацией, которая была подготовлена ФСБ и главой "Роснефти" Сечиным.