Фильм Серебренникова отобран в Канны. Он монтировал его под домашним арестом
Фильм "Лето" российского режиссера Кирилла Серебренникова, заключенного под домашний арест, отобран в основную программу Каннского кинофестиваля.
Картина рассказывает о ленинградской андеграудной рок-культуре начала 1980-х годов, в том числе об отношениях Виктора Цоя (его играет корейский актер Тео Ю), Майка Науменко и его жены Натальи, а также о записи первого альбома Цоя.
Сценарий фильма ранее спровоцировал критику со стороны рок-музыканта Бориса Гребенщикова.
"Сценарий оказался лжив от начала до конца, это абсолютная подмена людей, которых я хорошо знал, дешевыми московскими хипстерами, ориентированными только на секс и бабки", - заявил Гребенщиков в начале апреля в интервью ТАСС, оговорившись, что сам фильм не видел и комментирует только сценарий.
- "Сладострастный садизм": суд оставил Серебренникова под домашним арестом
- Мединский об отставке, Шевкунове и деньгах Серебренникова
- "Дело Серебренникова": почему театры нарушают закон
- "А Кирилл выйдет?": как арестовывали Серебренникова
Съемки фильма начались в конце июля в Санкт-Петербурге и продолжались до 22 августа, когда режиссер был задержан и этапирован в Москву.
В начале февраля продюсер фильма Илья Стюарт сообщил, что Серебренников смонтировал картину, находясь под домашним арестом.
"Несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям... И - самое важное для нас - фильм смонтирован самим режиссером", - цитировал слова Стюарта Интерфакс.
По данным СМИ, это стало возможным, поскольку фильм был смонтирован на компьютере, не подключенном к интернету.
В чем подозревают Серебренникова
Кирилл Серебренников подозревается в мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на реализацию театрального проекта "Платформа". В четверг стало известно, что следствие попросило продлить режиссеру домашний арест до 19 июля.
Также под домашним арестом по тому же делу находится бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский на время следствия заключен в СИЗО.
Под домашним арестом находится и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.
Фигуранты дела не признают вину и заявляют о том, что они не совершали подобных преступлений. Следствие строится на показаниях Нины Масляевой, единственной обвиняемой признавшей вину. Она пошла на сделку со следствием и дала показания против остальных фигурантов. Адвокат Малобродского Ксения Карпинская ранее заявила, что Масляева "оклеветала и себя, и других".