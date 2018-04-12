Фильм Серебренникова отобран в Канны. Он монтировал его под домашним арестом

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Кирилл Серебренников был задержан, когда снимал фильм в Санкт-Петербурге

Фильм "Лето" российского режиссера Кирилла Серебренникова, заключенного под домашний арест, отобран в основную программу Каннского кинофестиваля.

Картина рассказывает о ленинградской андеграудной рок-культуре начала 1980-х годов, в том числе об отношениях Виктора Цоя (его играет корейский актер Тео Ю), Майка Науменко и его жены Натальи, а также о записи первого альбома Цоя.

Сценарий фильма ранее спровоцировал критику со стороны рок-музыканта Бориса Гребенщикова.

"Сценарий оказался лжив от начала до конца, это абсолютная подмена людей, которых я хорошо знал, дешевыми московскими хипстерами, ориентированными только на секс и бабки", - заявил Гребенщиков в начале апреля в интервью ТАСС, оговорившись, что сам фильм не видел и комментирует только сценарий.

Съемки фильма начались в конце июля в Санкт-Петербурге и продолжались до 22 августа, когда режиссер был задержан и этапирован в Москву.

В начале февраля продюсер фильма Илья Стюарт сообщил, что Серебренников смонтировал картину, находясь под домашним арестом.

"Несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям... И - самое важное для нас - фильм смонтирован самим режиссером", - цитировал слова Стюарта Интерфакс.

По данным СМИ, это стало возможным, поскольку фильм был смонтирован на компьютере, не подключенном к интернету.

В чем подозревают Серебренникова

Кирилл Серебренников подозревается в мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на реализацию театрального проекта "Платформа". В четверг стало известно, что следствие попросило продлить режиссеру домашний арест до 19 июля.

Также под домашним арестом по тому же делу находится бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский на время следствия заключен в СИЗО.

Под домашним арестом находится и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Фигуранты дела не признают вину и заявляют о том, что они не совершали подобных преступлений. Следствие строится на показаниях Нины Масляевой, единственной обвиняемой признавшей вину. Она пошла на сделку со следствием и дала показания против остальных фигурантов. Адвокат Малобродского Ксения Карпинская ранее заявила, что Масляева "оклеветала и себя, и других".