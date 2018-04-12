Британия провела масштабную кибератаку против ИГ

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Атака была направлена на подавление пропаганды и дискоординацию группировки, говорят в Центре правительственной связи Великобритании (Government Communications Headquarters, GCHQ).

Глава центра, бывший агент МИ-5 Джереми Флеминг заявил, что благодаря кибератаке экстремистам будет сложнее планировать будущие нападения.

Это первый в истории Британии случай полномасштабного использования кибератак в ходе военной кампании.

"Результаты таких операций, как правило, самые разные", - объяснил Флеминг в ходе своего первого выступления в качестве главы GCHQ на конференции Cyber UK в Манчестере.

"В 2017 году были периоды, когда ДАИШ [ИГ, запрещена в России] практически не могла распространять свою ненависть через интернет", - говорит Флеминг.

В ходе британской кибероперации деятельность группировки в интернете была подорвана, удалось уничтожить ряд физических сетей и оборудования.

"Эта кампания показала, насколько эффективным и направленным может быть использование кибермощностей для наступления", - говорит Флеминг.

"Безрассудно"

Флеминг раскритиковал Россию, обвинив ее в неприемлемом поведении в киберпространстве.

Дерзкое и шокирующее нападение на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери продемонстрировало, на какие безрассудные поступки готова Россия, заявил глава центра.

"Сильный ответ Британии и международного сообщества показал Кремлю, что у незаконных действий есть последствия. И похоже, что наше экспертное знание по России скоро будет пользоваться большим спросом", - добавил Флеминг.