Британия провела масштабную кибератаку против ИГ
Атака была направлена на подавление пропаганды и дискоординацию группировки, говорят в Центре правительственной связи Великобритании (Government Communications Headquarters, GCHQ).
Глава центра, бывший агент МИ-5 Джереми Флеминг заявил, что благодаря кибератаке экстремистам будет сложнее планировать будущие нападения.
Это первый в истории Британии случай полномасштабного использования кибератак в ходе военной кампании.
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"Результаты таких операций, как правило, самые разные", - объяснил Флеминг в ходе своего первого выступления в качестве главы GCHQ на конференции Cyber UK в Манчестере.
"В 2017 году были периоды, когда ДАИШ [ИГ, запрещена в России] практически не могла распространять свою ненависть через интернет", - говорит Флеминг.
В ходе британской кибероперации деятельность группировки в интернете была подорвана, удалось уничтожить ряд физических сетей и оборудования.
"Эта кампания показала, насколько эффективным и направленным может быть использование кибермощностей для наступления", - говорит Флеминг.
"Безрассудно"
Флеминг раскритиковал Россию, обвинив ее в неприемлемом поведении в киберпространстве.
Дерзкое и шокирующее нападение на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери продемонстрировало, на какие безрассудные поступки готова Россия, заявил глава центра.
"Сильный ответ Британии и международного сообщества показал Кремлю, что у незаконных действий есть последствия. И похоже, что наше экспертное знание по России скоро будет пользоваться большим спросом", - добавил Флеминг.