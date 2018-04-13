Арестован банкир Антонов - экс-владелец футбольного клуба "Портсмут" и банка Snoras

Правообладатель иллюстрации Danila Shostak/TASS Image caption Владимир Антонов просил не арестовывать его, ссылаясь на то, что у него четверо детей (двое из них родились в Великобритании, пока там шли суды о его экстрадиции)

Бывший акционер ряда банков в России и Латвии и экс-владелец английского футбольного клуба "Портсмут" Владимир Антонов арестован по делу о мошенническом выводе 150 млн рублей ($2,4 млн) из банка "Советский", который обанкротился в 2015 году.

Антонов был задержан накануне в подмосковном элитном поселке Николина Гора и этапирован в Петербург, где в пятницу суд утвердил ему меру пресечения в виде содержания под стражей как минимум на один месяц и 8 дней.

У Владимира Антонова богатая бизнес-биография: в России несколько связанных с ним банков потерпели крах и были лишены лицензий, но самый крупный его бизнес-проект находился в Литве. Антонов владел 67% акций банка Snoras - пятого по величине финансового учреждения в стране. В 2010 году он был признан лучшим коммерческим банком Литвы.

Полмиллиарда евро, английский футбол и банки Балтии

Однако уже в 2011 году банк Snoras также разорился и был решением правительства Литвы национализирован, а Антонов и его бизнес-партнер Раймондас Баранаускас были обвинены в хищении 565 млн евро из капитала и объявлены в международный розыск.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Портсмут" - один из старейших футбольных клубов Англии

Банкротство Snoras вызвало международный скандал, так как у этого банка обширная сеть филиалов и дочерние банки не только в Литве, но и в соседних государствах.

Антонов скрылся от преследования в Великобритании, где он короткое время владел футбольным клубом "Портсмут". В конце 2011 года он был арестован по запросу литовской прокуратуры.

Тяжба о выдаче российского бизнесмена Литве длилась четыре года. На это время Антонов был выпущен под залог в 75 тыс. фунтов ($106 тыс.). Вестминстерский магистратский суд принял решение об экстрадиции, несмотря на утверждения адвокатов о том, что балтийские страны (кроме Литвы, ордер на арест был выдан и Латвией) преследуют Антонова по политическим мотивам.

Летом 2015 года Высокий суд Лондона отклонил апелляцию Антонова, однако к тому времени банкир уже бежал из Британии. Официальный Вильнюс обвинил Королевскую прокурорскую службу Великобритании в том, что она "потеряла" подозреваемого и не обеспечила его экстрадицию.

Неудачи на родине

Приехав в Россию, Владимир Антонов подал иск против властей Литвы на сумму в 40 млрд рублей, но Арбитражный суд Москвы отказался его рассматривать.

Антонов попытался вновь вернуться в банковский бизнес, но неудачно. Банк "Советский", в связи с которым он арестован в России, среди его проектов не значился. Этот банк занимал 99 место в России по версии портала banki.ru. В 2016 году из-за убытков ЦБ отозвал его лицензию и передал на санацию Татфондбанку - одному из крупнейших региональных банков Татарстана. Однако и Татфондбанк затем начал испытывать финансовые трудности и был передан под управление государственного Агентства по страхованию вкладов, что вызвало протесты в Татарстане.

В марте 2018 года полиция провела массовые рейды в квартирах бывших управляющих банка "Советский". В обысках участвовали около ста полицейских. Уголовное дело касается незаконного вывода капиталов банка на сумму до 1 млрд рублей.

Следствие утверждает, что Владимир Антонов был связан с менеджерами "Советского", которые прямо перед вводом внешнего управления выдали кредит в 150 млн рублей подставной фирме, заведомо зная, что он не будет возвращен. Деньги были переведены на счета подконтрольных Антонову юридических лиц, заявил следователь в Выборгском суде Петербурга.

Приняв во внимание аргументы следствия, а также утверждение полиции, что у Антонова обнаружен поддельный литовский паспорт на другое имя, суд принял решение об аресте. Защита банкира просила выпустить его под залог в 10 млн рублей, а сам Антонов заявлял, что в любом случае не может выехать из России, поскольку Интерпол по-прежнему ищет его.