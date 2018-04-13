На мэра Волоколамска, выступавшего против мусорного полигона, завели дело

Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/TASS Image caption Петр Лазарев согласовывал митинги за закрытие свалки и даже выступал на них

Мэр Волоколамска Петр Лазарев сообщил, что в отношении него возбудили дело по статье о мошенничестве. По его словам, дело датируется 11 апреля. В пятницу рано утром у Лазарева дома устроили обыск.

Сын мэра Павел Лазарев рассказал, что в дом его родителей с обыском пришли в четыре часа утра. Постановление о проведении обыска следователи Лазареву показали, но в руки не дали. Там была указана уголовная статья - мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК часть 4).

"Перевернули весь дом, даже посуду перебили. Что искали - непонятно, выемки никакой не было. У меня больная мама, у нее давление, сейчас она вообще слегла", - рассказал он Русской службе Би-би-си.

Около половины девятого утра следователи ушли из дома и забрали мэра с собой, - говорит его сын. Сейчас обыски проводятся в его рабочем кабинете в городской администрации. "По моей информации, его должны отправить в Главное следственное управление по Московской области", - сообщил Павел.

Он убежден, что уголовное дело против отца возникло из-за того, что он согласовывал митинги против мусорного полигона "Ядрово" рядом с Волоколамском: "Были угрозы со стороны области. Мало того, что со стороны чиновников, так еще и какие-то криминальные люди подходили к отцу, высказывали недовольство: "Если еще раз согласуешь митинг, последуют репрессии", - рассказал Павел.

Би-би-си пока не располагает комментарием следственных органов.

В субботу, 14 апреля, в Волоколамске пройдет согласованный мэром митинг за закрытие мусорного полигона "Ядрово". На предыдущем митинге мэр даже выступал, подерживая требования протестующих.

Жители Волоколамска с начала марта выходят на митинги, требуя закрыть свалку "Ядрово" в нескольких километрах от города. Они жалуются на выбросы свалочного газа, которые вызывают у жителей тошноту, головную боль и другие симптомы отравления.

Губернатор Воробьев пообещал, что 14 апреля старое тело полигона закроют и начнут его рекультивацию. Рядом уже готово пространство для новой части свалки.