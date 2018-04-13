Под Череповцом фура врезалась в микроавтобус, есть жертвы

Правообладатель иллюстрации OLEGKuvshinnikov Image caption Авария произошла на трассе Вологда - Новая Ладога в Череповецком районе

В Вологодской области большегрузный грузовик выскочил на встречную полосу и врезался в микроавтобус. По данным МВД, погибли семь человек.

Столкновение автомобилей произошло около 18:00 недалеко от населенного пункта Царево в Череповецком районе Вологодской области. Столкнулись пассажирский микроавтобус марки Volkswagen и грузовик Volvo.

"Фольксваген" шел по маршруту Великий Устюг-Череповец, в нем было девять человек. Навстречу выехала фура "Вольво", - сказали Интерфаксу в пресс-службе областного управления МВД. Среди семи погибших нет несовершеннолетних, подчеркнули в полиции.

Следственный комитет России ранее также сообщал, что в результате аварии погибли пассажиры и водитель микроавтобуса, еще две пассажирки микроавтобуса доставлены в больницу.

Водитель фуры доставлен в полицию. По словам представителя МВД, он сам отказался от госпитализации, так как получил только легкие травмы.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузового автомобиля, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, приехавший на место автокатастрофы. По его словам, следователям удалось установить это с помощью записи видеорегистратора.

"Также стало известно, что водителем микроавтобуса был житель Великого Устюга, который занимался частными перевозками", - написал Кувшинников в "Твиттере".

Суббота, 14 апреля, объявлена днем траура в Вологодской области.