Сторонники Трампа пытаются дискредитировать экс-главу ФБР

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption От Джеймса Коми ждут подробностей его увольнения в прошлом году

Сторонники президента США Дональда Трампа начали онлайн-кампанию по дискредитации готовящихся к выходу мемуаров бывшего главы ФБР Джеймса Коми.

Книга выйдет на следующей неделе. Предполагается, что в ней Трамп, уволивший Коми в прошлом году, будет охарактеризован весьма нелестно.

Республиканцы запустили сайт, где назвали бывшего директора главного правоохранительного ведомства страны Лживым Коми.

Сам Дональд Коми сравнивает Трампа с "боссом мафии".

Что говорит Коми?

Как следует из отрывков книги, опубликованных газетой Washington Post, Коми пишет, что общение с Трампом напомнило ему прошлое место работы в качестве обвинителя, выступающего против мафиози.

"Тихий круг согласия. Полный контроль босса. Мировоззрение "мы-они". Ложь по поводу всего, большого и малого, ради соответствия кодексу лояльности, ставящего организацию вне моральных норм и вне правды", - говорит Коми.

Результатом всего этого, по его образному выражению, стал лесной пожар, коим является президентство Трампа.

В воскресенье на канале ABC News выйдет интервью с Коми, которое станет началом промо-тура книги.

Стартовавшая предпродажа книги "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство" уже сделала мемуары Коми бестселлером на крупнейшем в мире онлан-ритейлере Amazon.

Бывший глава ФБР пишет, что по меньшей мере в четырех случаях Трамп поднимал вопрос о досье, составленном экс-сотрудником британской разведки и экспертом по России Кристофером Стилом.

Коми пишет, что Трамп просил его расследовать обвинения, включая утверждения о том, что его однажды засняли в компании проституток в московском отеле во время визита в 2013 году, и доказать, что это неправда, так как они принесли страдания его жене Мелании.

Коми также замечает, что никогда не видел президента смеющимся. По его мнению, это знак ненадежности Трампа, его неумения действовать в уязвимой ситуации и неспособности воспринимать юмор в свой адрес.

Это, как пишет Коми, печально для любого лидера и немного пугает, если речь идет о президенте.

В своей книге Коми пишет, что глава аппарата Белого дома Джон Келли назвал увольнение Коми позорным, как пишет издание Daily Beast.

Что говорят сторонники Трампа?

Сайт lyincomey.com, созданный Национальным комитетом Республиканской партии, напоминает о том, как демократы расценили работу бывшего директора ФБР по расследованию утечек из электронной почты Хилари Клинтон.

"Коми не заслуживает доверия, спросите демократов", - говорится в одном из видео, в котором показаны критикующие Джеймса Коми лидеры демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер.

"Все, что я могу сказать - это то, что директор ФБР не заслуживает доверия", - говорит в этом видео демократ от штата Калифорния Максин Уолтерс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент США Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР в мае прошлого года

В ходе рекламного тура, посвященного выходу книги, Коми собирается дать серию интервью американским СМИ, в том числе телеканалу Си-эн-эн.

"Коми лжец и "сливщик", и его проступки заставили и республиканцев, и демократов призвать к его увольнению", - заявила телеканалу Си-эн-эн председатель Республиканской партии США Ронна Ромни Макдэниел.

"Если Коми снова хочет привлечь к себе внимание, нужно убедиться, что американцы понимают, что в полном отсутствии доверия ему можно винить только себя", - сказала она.

Почему уволили Коми?

Снятие Коми с должности директора ФБР, который расследовал возможное вмешательство России в выборы 2016 года, потрясло Вашингтон.

В итоге минюст США назначил спецпрокурора Роберта Мюллера продолжить это расследование.

Дональд Трамп заявил, что уволил Коми, отслужившего более половины своего 10-летнего срока, из-за его некомпетентности.

Позже Трамп добавил, что принимал это решение, имея в виду и "дело России".

Коми не высказывался публично о работе с Трампом, если не считать его выступления в Конгрессе и несколько постов в "Твиттере".

"Мистер президент, американцы скоро услышат мою историю, - написал Коми в соцсети в прошлом месяце. - И они сами решат, кто честен, а кто нет".