Новые миллионеры. Пять богатейших семей Кремля и правительства

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Путин получил 10 млн рублей от продажи участка

Чиновники Кремля и правительства России, судя по опубликованным декларациям, заметно разбогатели: совокупный доход их семей за 2017 год увеличился более чем в два раза по сравнению с 2016 годом. В правительстве появился рублевый миллиардер - вице-премьер Александр Хлопонин, он продал дом в Италии.

Судя по опубликованным в пятницу декларациям, высшие государственные деятели, включая президента Владимира Путина, заметно повысили свои доходы.

Путин, декларировавший не более 9 млн рублей ежегодного дохода в предыдущие годы, в этот раз отчитался о 18,7 млн рублей дохода за 2017 год.

Дополнительные 10 млн у него появились из-за продажи недвижимости, пояснил Русской службе Би-би-си пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В прошлогодней декларации у Путина был обозначен земельный участок площадью 1500 квадратных метров. Сейчас его нет.

Би-би-си рассказывает о пяти семьях правительства и Кремля, заработавших больше всех в 2017 году.

Александр Хлопонин, вице-премьер

Семейный доход: 2,9 млрд рублей

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL METZEL/TASS Image caption Александр Хлопонин официально стал рублевым миллиардером

Самой богатой семьей российского правительства стали Хлопонины. Доходы семьи зампреда правительства составили в прошлом году почти 3 млрд рублей, большую часть доходов получил сам Александр Хлопонин. Его супруга Наталья заработала в прошлом году чуть более 4,1 млн рублей.

За год доходы семьи выросли в 270 раз. В 2016 году супруги заработали на двоих 10,8 млн рублей.

Представитель Хлопонина объяснила Би-би-си, что в прошлом году он продал зарубежную недвижимость.

В декларации за 2016 год среди имущества семьи Хлопониных были дом и земельный участок в Италии. Исходя из среднего курса евро за 2017 году (65,78 рублей), за свой дом в Италии вице-премьер получил более 44 млн евро.

В собственники супругов все еще остались два жилых дома в России, квартира в России и несколько земельных участков.

Александр Ткачев, вице-премьер

Семейный доход: 586 млн рублей

Правообладатель иллюстрации Valeriy Sharifullin/TASS Image caption В 2016 году Ткачев заработал меньше всех членов правительства, теперь - больше всех

На втором месте среди самых богатых семей оказались Ткачевы. Министр сельского хозяйства вместе с супругой заработали более 586 млн рублей в 2017 году.

В 2016 году доходы семьи составили 15,6 млн рублей, а сам Ткачев заработал меньше всех из членов правительства. Личные доходы Александра Ткачева за год выросли за год в 97 раз.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства сообщили Би-би-си, что доход в размере 542,75 млн рублей возник в связи с выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с ее болезнью. Ценные бумаги, согласно сообщению пресс-службы, были переданы в доверительное управление.

В декларации Ткачева также указаны три земельных участка в России, жилой дом, гостевой дом и нежилое помещение. У его супруги недвижимости нет.

СМИ ранее сообщали, что семье Ткачева, ранее работавшим губернатор Краснодарского края, принадлежат обширные земельные участки в области, хотя он сам он этот отрицает. Кроме того, семье Ткачева принадлежит агрокомплекс в Краснодарском крае.

Юрий Трутнев, вице-премьер

Семейный доход: 378 млн рублей

Правообладатель иллюстрации Anna Isakova/TASS Image caption Трутнев традиционно занимал высокие строчки в рейтингах доходов чиновников

На третьем месте самых богатых семей оказалась семья зампреда правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Вместе с супругой в прошлом году они заработали более 378 млн рублей.

По сравнению с 2016 годом доходы семьи Трутневых выросли незначительно - в 2016 год их они составляли 358 млн рублей.

В собственности семьи Трутневых два жилых дома в России, несколько нежилых объектов и автомобили.

До госслужбы Трутнев был бизнесменом, в 90-х годах он основал инвестиционную группу "Экс", занимавшуюся девелопментом и торговлей. Потом деньги переданы в управление, рассказывал ранее представитель премьера.

Антон Вайно, руководитель администрации президента

Семейный доход: 255,8 млн рублей

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Еще несколько лет назад имя Антона Вайно не было широко известно, теперь он - самый богатый чиновник Кремля

Руководитель администрации президента Антон Вайно оказался самым богатым чиновником Кремля. Если за 2016 год он заработал 9,6 млн рублей, то в прошлом году его доход составил более 255,8 млн рублей - то есть, вырос более чем в 26 раз.

В декларации указывается, что за год Вайно и его супруга купили два земельных участка размером 5,7 гектаров и 6 гектаров за счет продажи дома и земельного участка. Жена начальника администрации президента за год после предыдущего отчета также продала долю в квартире, следует из документа. Ее доходы выросли с 4,5 млн рублей до 5,6 млн рублей.

Телеканал "Дождь" сообщал в 2016 году, что у Вайно есть земельный участок и дом в подмосковном поселке Пирогово. По оценке телеканала, эта недвижимость могла стоить около 200 млн рублей.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Семейный доход: 214,7 миллионов рублей

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Дмитрий Песков оказался единственным чиновником Кремля, в чьем распоряжении есть недвижимость в США

Сам Песков не стал зарабатывать сильно больше - его доходы выросли с 12,8 млн за 2016 год до 14,3 млн рублей за 2017 год. А вот заработок его супруги, фигуристки Татьяны Навки, увеличился почти в два раза: с 120,8 млн рублей до 200,3 млн рублей.

Кроме того, за год чиновник сменил автомобиль. Если раньше он ездил на машине марки Toyota Land Cruiser, то теперь пользуется автомобилем марки Mercedes-Benz V250.

Пресс-секретарь также приобрел себе снегоболотоход. Снегоболотоход в 2017 году купил и бывший начальник Пескова, ныне первый замглавы администрации президента Алексей Громов.

Песков задекларировал квартиру жены 126 квадратных метров в США - единственный чиновник в Кремле, у семьи которого, согласно декларации есть имущество в Америке. В пользовании сына Пескова квартира 180 квадратных метров во Франции

Обедневшие и разбогатевшие

Самым хорошо зарабатывающим чиновником в 2016 году был министр по делам Кавказа Лев Кузнецов - его доход тогда составил 582 млн 146 тысяч рублей за 2016 год. В 2017 он заработал 17,8 млн руб .

В этом году самой бедной семьей российской правительства стала семья министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского. Министр и его супруга заработали вместе 5,6 млн рублей. В собственности у них всего две квартиры - и обе в России.

Сам министр заработал примерно 5,3 млн рублей. В месяц Донской зарабатывает порядка 438,4 тысяч рублей. Среднемесячный доход самого богатого члена правительства Хлопонина в прошлом году составлял 242,6 млн рублей.

Более чем в пять раз упали доходы супруги помощника президента Владислава Суркова - с 7,2 до 1,3 млн рублей. Заработок самого Суркова практически не изменился и составил 8,6 млн рублей за 2017 год.

Серьезно увеличил свой заработок полпред в Северо-Западном округе Николай Цуканов. За 2016 год он заработал 4,4 млн рублей, но за год его доходы подросли почти в десять раз - до 41,2 млн рублей. В его декларации больше нет участка размером в 2 гектара.

Среди тех, чьи доходы выросли заметнее всего, первый замсекретаря Совбеза России Юрий Аверьянов. За 2016 год он заработал чуть более 9,4 млн рублей, а за прошлый - 26 млн рублей.

Почти на 10 млн рублей сократился доход Дмитрия Ливанова, спецпредставителя по торгово-экономическим свящям с Украиной. В 2016 году он задекларировал 25,3 млн рублей, а в 2017 году заработал 15,5 млн рублей. А вот его супруга, наоборот, нарастила свой заработок с 2,6 млн рублей до 23,4 млн. В ее декларации также есть жилой дом и стоянка для водного транспорта в Испании.

Ливанов единственный из кремлевских чиновников, кто задекларировал яхту - "Жано Престиж-36".