США решили нанесли ракетный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил о решение нанести ракетный удар по Сирии.

Решение было принято в связи с химической атакой, которая предположительно произошла в субботу, 7 апреля, в городе Дума. Ее жертвами стали десятки людей.

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания подозревают войска президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия.

Правительство Асада отрицает, что в городе действительно была химическая атака.

Чуть больше года назад США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии. Тогда Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб. В результате химической атаке в Хан-Шейхуне погибли почти 90 человек.

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