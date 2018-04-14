"История расставит всё по местам": как в России отреагировали на обстрел Сирии

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Российские власти резко отреагировали на решение США, Великобритании и Франции нанести ракетные удары по объектам в Сирии. Президент России Владимир Путин назвал случившееся актом агрессии против суверенного государства и объявил, что его страна созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

В сообщении, размещенном на сайте Кремля, удары расцениваются как "акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", совершенный без санкции Совбеза ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права.

Путин в очередной раз заявил, что Россия не верит в то, что химическая атака в сирийском городе Дума, ставшая поводом для нанесения ударов, действительно имела место. По его словам, российские эксперты не нашли на месте инцидента следов применения хлора или другого отравляющего вещества.

Российский президент отметил, что в Сирию выехала и группа международных экспертов, однако удар был нанесен еще до того, как они прибыли на место происшествия и провели расследование. В итоге Россия решила созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - говорится в сообщении Кремля..

"Гитлер номер два"

Российский посол в США Анатолий Антонов пригрозил, что действия Вашингтона, Лондона и Парижа не останутся без последствий.

МИД России заявил, что удары были направлены на свержение Башара Асада и раздел Сирии и что они могут поставить крест на переговорном процессе.

Устами Марии Захаровой внешнеполитическое ведомство выразило возмущение тем, что поводом для военной операции стали данные западных средств массовой информации и сообщения в соцсетях, которые она назвала полной ложью.

Эти удары - грубое и наглое нарушение международного права, они полностью перечеркивают его и работу ОЗХО, заявила Захарова.

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL DZHAPARIDZE/TASS Image caption Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала военную операцию против Дамаска грубым и наглым нарушением международного права

"Вообще ставится под вопрос в принципе цивилизованное общение государств", - сказала представитель МИД в эфире российского телевидения.

"Надо понимать, что речь идет не о тех государствах, которые разбогатели за последние 20 лет, купили современное оружие, не имея никакого представления о правах человека, демократии, норм цивилизованного общения, начали стрелять. Речь идет о государствах, которые, по сути, подарили миру демократию и активнейшим образом эксплуатируют тему прав человека", - цитирует ее слова агентство Интерфакс.

В Дамаске в момент атаки сил под руководством США находились депутаты российской Госдумы. Один из них, Сергей Железняк, считает, что одной из ее целей было ослабить коалицию России, Ирана и Турции.

"Несмотря на то, что ни одна из ракет США и их союзников в Сирии не была направлена на зону ответственности подразделений ПВО России, наша страна считает бомбардировку военных и гражданских объектов Сирии ударом по действиям коалиции России, Ирана и Турции, которые направлены на разгром террористов и политическое урегулирование внутрисирийского конфликта", - приводит Интерфакс его слова, переданные пресс-службой.

При этом Турция назвала ракетные удары по правительственным сирийским объектам адекватным ответом на предполагаемую химическую атаку. "Мы приветствуем эту операцию, которая облегчит совесть человечества после атаки в городе Дума, в которой есть большие основания подозревать сирийский режим", - заявил МИД Турции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидеры Турции, России и Ирана встречались совсем недавно, 4 апреля, для обсуждения мирного урегулирования в Сирии. Ракетные удары по Дамаску Анкара приветствовала

Председатель Госдумы Вячеслав Володин - находящийся в Москве - заявил, что США вовлекают мир в войну, и их необходимо остановить.

Депутат Николай Ковалев - бывший глава ФСБ - приравнял совершенные в ночь на субботу бомбардировки к химической атаке: "Такой удар означает колоссальный выброс химических веществ и, как последствие, массовое отравление мирного населения".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал действия Дональда Трампа преступными. "Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз", - сказал Шерин РИА Новости.

Сотни ракет, ноль погибших

Ракетные удары по ряду объектов в Сирии были нанесены в ночь на 14 апреля. В них участвовали американские и французские военные корабли, а также британская и французская авиация. Решение о нанесении этих ударов было принято из-за химической атаки, которая предположительно произошла в субботу, 7 апреля, в городе Дума.

Как заявляют сами страны, наносившие удары, ракеты запускались по целям, которые могут быть связаны с сирийской программой разработки химического оружия. В частности, Франция утверждает, что секретная программа по созданию такого оружия существует в Сирии с 2013 года.

В то же время Россия заявляет, что химическая атака в Думе была инсценирована Западом и что удары были нанесены по научным комплексам, которые уже давно не используются. Угрозы для жизни российских военных удары не несли.

Сирийские власти заявляют, что Россия заранее уведомила их о том, по каким именно объектам будет наносить удары западная коалиция. Благодаря этому людей удалось заранее эвакуировать. По данным России, жертв нет ни среди сирийских военных, ни среди мирных жителей. Сирийская сторона сообщила о трех пострадавших.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Начальник главного оперативного управления генштаба РФ Сергей Рудской на брифинге рассказал, куда упали ракеты США, Британии и Франции

Также Сирия и Россия утверждают, что сирийские силы ПВО сумели сбить примерно треть выпущенных по стране крылатых ракет. Российский генштаб приводит конкретные числа: по его данным, сбить удалось 71 из 103 крылатых ракет, запущенных американцами.

В то же время Запад пока не приводит точных данных о количестве выпущенных по Сирии ракет - США заявили только , что их бвло примерно вдвое больше чем в прошлом году, что примертно соответствует оценке российского генштаба.

Подтверждения информации о перехвате ракет из не связанных с Россией или Сирией источников пока не поступало.