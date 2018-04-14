"Возмездие стало более возмездным": военные эксперты о ночных ударах по Сирии

Правообладатель иллюстрации AFP

Военные корабли и самолеты США, Франции и Великобритании в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по нескольким объектам в Сирии. Поводом для этого стала химическая атака, которую, как считает Запад, сирийские власти провели в городе Дума. Дамаск же заявляет, что никакой атаки не было.

Русская служба Би-би-си спросила у военных экспертов, насколько серьезный ущерб нанес сирийской армии этот удар, почему Россия, развернувшая в Сирии множество систем ПВО для защиты своих баз, не пыталась перехватить ракеты, и грозит ли случившееся началом большой войны.

Шаг к войне или символический удар?

Главными целями США и их союзников стали научно-исследовательский центр в Дамаске, предположительно связанный с производством химоружия, а также два склада в провинции Хомс. СМИ также писали, что под огонь попали штаб Республиканской гвардии Сирии, аэропорт Мезза в Дамаске и аэропорт Ад-Думейр в Восточной Гуте.

Атака стала первым массированным ударом по Сирии с апреля прошлого года. Тогда американские эсминцы выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных войск Эш-Шайрат. Тот шаг американские власти назвали ответом на другую химическую атаку - в городе Хан-Шейхун.

Подготовку к нынешнему удару и его возможные последствия политики и пресса обсуждали в течение последних нескольких дней. Несмотря на опасения, что атака может привести чуть ли не к третьей мировой войне, ее следует считать скорее символическим шагом, сошлись во мнении опрошенные Русской службой Би-би-си эксперты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Со стороны Британии участие в операции принимали четыре самолета "Торнадо"

По словам главного редактора журнала "Экспорт вооружений" Андрея Фролова, удар позволил всем сторонам конфликта "остаться при своих лицах": "Американцы пообещали и ударили, союзники в рамках солидарности присоединились, российские объекты не задеты, при этом ПВО что-то сбили. Все при своих".

Эксперт также обратил внимание и на крайне незначительные последствия удара: согласно официальным данным, в результате удара пострадали трое сирийских военных. Российский генштаб в свою очередь заявляет, что погибших не ни среди сирийских военных, ни среди мирных жителей.

Сам масштаб удара по сравнению с прошлым годом действительно возрос, однако сказать, что это был на порядок более мощный удар нельзя, полагает Фролов: "Просто тогда была одна цель, на которую пришлось 69 ракет, а сейчас их пять - и на них 120 ракет".

С Фроловым согласен и военный обозреватель Константин Богданов. "Ни один из объектов, по которым, по данным СМИ, были нанесены удары, не может считаться первостепенным или даже второстепенным", - считает он.

По словам эксперта, если бы речь действительно шла о начале массированной воздушной кампании, удары бы наносились по узлам связи, командным центрам и местам расположения военно-политического руководства, как это было в Ираке и Югославии.

"Думаю, об этой истории забудут так же, как об атаке на Шайрат в прошлом году. На данном этапе по сравнению с прошлым годам американцы в два-два с половиной раза увеличили наряд сил, привлекли союзников и могут легко отчитаться, что в этот раз возмездие было еще более возмездным, чем тогда", - подытоживает эксперт.

Член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский в разговоре с агентством РИА Новости заявил, что объекты, по которым нанесли удары союзники, "не играют решающей роли в борьбе с терроризмом".

"Никакой ощутимой военной выгоды в этих ударах не было - то есть мы видели сегодня военный пиар-ход. Решат ли его повторить или нет, сказать трудно - военного смысла в них нет никакого", - считает он.

Военный обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус также отмечает, что, хотя нынешний удар был несколько масштабней прошлогоднего, на первый взгляд он кажется куда более скромным, чем ожидалось на фоне воинственной риторики президента США.

Почему не ответила Россия?

Сведения о готовящемся ударе провоцировали опасения о возможности прямого военного столкновения России и США. Еще в марте глава российского генштаба Валерий Герасимовпредупредил, что "в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии" огонь будет открыт не только по ракетам, но и по их носителям.

В начале этой недели связанный с Ираном телеканал цитировал слова российского посла в Ливане Александра Засыпкина о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и в случае агрессии США против сирийских военных, однако точность цитаты и ее перевода до сих пор не подтверждена.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия обещала всеми силами защищать свои авиабазы в Сирии - но этого не потребовалось

Президент США Дональд Трамп в ответ на слова Засыпкина предложил Москве "готовиться", пообещав, что ракеты обязательно прилетят.

Однако в итоге ни одна из запущенных ракет не приблизилась к основным российским базам в Сирии - базе ВМФ в Тартусе и аэродрому Хмеймим. По данным россиийской стороны, в перехвате американских снарядов в ночь на субботу участвовало только сирийское ПВО (использующее, впрочем, установки российского производства).

"Россия еще в начале недели четко заявила, что не будет отвечать на удары, если они не будут угрожать российским гражданам. Так как ничего подобного не случилось, то и необходимости в каких-то контрмерах не было", - говорит Богданов.

По его словам, "даже маршруты пролета ракет были вне зон ответственности российских комплексов ПВО в Сирии, так что тут вообще говорить не о чем".

Удар вероятнее всего был ожидаем для Москвы, предполагает Фролов. По его словам, в последнюю неделю, вероятнее всего, стороны пытались сгладить углы, однако удар все равно случился. Эксперт также обратил внимание на достаточно спокойную риторику Владимира Путина в духе "за все хорошее против всего плохого".

Президент России утром в субботу заявил, что США и союзники в нарушение устава ООН совершили "акт агрессии против суверенного государства". Вспомнил Путин и о прошлогодней атаке - тогда, по его словам, российские военные эксперты в итоге не нашли следов применения химоружия (правда, их нашли эксперты ОЗХО).

Однако, как говорится в заявлении, пока Москва ответит на удар только дипломатическими шагами. "Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", - сказал российский президент.

В свою очередь Маркус отмечает, что американцы сами старались избежать потерь как среди сирийцев, так и среди иностранцев - по всей видимости подразумевая в первую очередь россиян.

Что будет дальше?

Удары союзников, если верить заявлениям американских военных, будут скорее разовой акцией, полагает Богданов. По его словам, полномасштабный конфликт сейчас не нужен ни одной из сторон.

Эксперт обращает внимание, что если из-за эскалации ситуации США решат прибегнуть к более масштабным действиям, то для этого начала потребуется развернуть более масштабную группировку. "Они это сейчас делают, но закончат не раньше начала мая", - говорит Богданов.

В начале неделе авианосная группа США во главе с авианосцем "Гарри Трумен" выдвинулась из Атлантического океана в Персидский залив. Корабли должны прибыть туда примерно в начале мая. Впрочем, в российском минобороны России это назвали "сложившейся практикой пребывания ВМС США в данном регионе".

В том случае, если станет известно о новом случае применения химоружия, возможен очередной удар, уже более мощный, считает Андрей Фролов.

"Очень много зависит от работы делегации ОЗХО, которая прибыла в Сирию. Я думаю, пока они там работают, ничего не произойдет. В зависимости от того, к каким результатам придут эксперты, могут быть приняты новые решения", - объяснил эксперт.

С этим согласен и Богданов - пока очередного повода нет, необходимости продолжать воздушное наступление у союзников тоже не имеется.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В прошлом году американцы уже наносили ракетный удар по сирийскому аэродрому - но никаких далеко идущих последствий у этого шага не было

"Если сторона готова эскалировать, ей нужны поводы. А ситуация в Думе сейчас после выведения боевиков вроде как приходит в норму", - заключил он. При этом, как подчеркнул эксперт, дальнейшее развитие ситуации зависит главным образом от политической конъюнктуры.

По словам Мураховского, "данная атака так или иначе играет в пользу террористов". "Не исключаю, что на фоне ракетных ударов США ряд радикальных группировок попытается перейти в тактическое наступление", - сказал эксперт.

Джонатан Маркус тоже напоминает, что прошлая атака никак не повлияла на позиции президента СИрии Башара Асада.