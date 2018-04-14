Боярышник и кора дуба: что вице-спикер Годумы предложил вместо лекарств из США

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил россиянам лечиться народными средствами в случае, если в Россию запретят ввозить лекарства из США и союзных им государств. Такое предложение он озвучил в эфире телеканала "Россия-1".

Толстой пришел на передачу "60 минут" и вступил там в спор с другим гостем программы - политиком Борисом Надеждиным. Тот сказал, что в случае, если лекарства из США и дружественных им стран попадут под российские санкции, в первую очередь это ударит не по американцам, а по россиянам.

Надеждин отметил, что сам принимает импортные лекарства. Толстой в ответ предложил их выплевывать и заваривать кору дуба. Когда Надеждин упомянул, что в советские годы ему рекомендовали пить от гипертонии настойку боярышника, Толстой поддержал такой метод лечения.

"Боярышник, а эти сплевывайте", - заявил вице-спикер Госдумы.

В пятницу в Госдуму внесли законопроект, который в случае принятия позволит правительству запрещать ввоз в Россию некоторых товаров из США и союзных им государств. Документ был внесен в ответ на санкции, которыми США ранее обложили крупных российских бизнесменов и их компании.

В частности, депутаты предлагают дать правительству право запрещать ввоз в Россию лекарства, алкоголь и табак из этих стран, а также отказаться от сотрудничества с США в атомной, авиационной и космических отраслях.

Однако по сути документ лишь описывает возможности и никого не обязывает запрещать поставки товаров и услуг. "Список достаточно широкий, можно выбирать из набора мер в зависимости от ситуации", - объяснил вице-премьер Аркадий Дворкович.