Тереза Мэй: ракетный удар по Сирии был законным и достиг своей цели

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что удар, нанесенный силами США, Франции и Великобритании по сирийским объектам, которые могли иметь отношение к производству химического оружия в Сирии, был успешным и имел под собой достаточные законные основания.

Тереза Мэй также подчеркнула, что решение о нанесении удара было справедливым и законным.

Удар по военным объектам вблизи Дамаска и Хомса был нанесен в ответ на применение химического оружия в городе Дума, в результате которого пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что это был "великолепно выполненный удар", и поблагодарил Францию и Великобританию за "мудрое решение и великолепную военную мощь".

"Лучшего результата и ожидать нельзя было. Миссия завершена успешно!" - добавил Трамп.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В операции принимали участие четыре самолета "Торнадо" Королевских ВВС, которые базируются на Кипре

Тем временем лидер оппозиции в британском парламенте Джереми Корбин в обращении к Терезе Мэй поставил под вопрос законность применения силы в отношении суверенной Сирии.

"Бомбы не спасут человеческие жизни и не принесут мир, - сказал Джереми Корбин. - Эта сомнительная с точки зрения законности акция несет в себе риск дальнейшей эскалации".

"Тереза Мэй должна была добиваться одобрения парламента, а не следовать за Дональдом Трампом", - заявил ветеран Лейбористской партии, известный своими левыми взглядами.

А президент России Владимир Путин, ключевой союзник Сирии, заявил, что самым решительным образом осуждает удар по сирийским объектам.

В субботу Россия не смогла получить поддержку в Совете Безопасности ООН своей резолюции, осуждавшей ракетные удары, нанесенные по Сирии.

Российская резолюция получила три голоса (Россия, Китай и Боливия). Восемь стран проголосовали против, четыре воздержались.

Для принятия резолюции было необходимо получить поддержку девяти стран.

Законные основания

Даунинг-стрит опубликовала краткое содержание юридической справки, полученной от адвокатов правительства в связи с готовившимся ударом. В документе говорится, что в соответствии с международным правом Великобритании позволено предпринимать необходимые меры для предотвращения массовых человеческих страданий.

Выступая в субботу на пресс-конференции, Тереза Мэй заявила, что по ее мнению, нанесение удара было верным решением, принятым в полном соответствии с национальными интересами Великобритании.

"Это не вмешательство в гражданскую войну, и дело не в попытке смены режима, - подчеркнула она. - Речь идет об ограниченном точечном ударе, который не приведет к дальнейшему росту напряженности в регионе, и при этом было сделано все возможное для сведения к минимуму жертв среди мирного населения".

По словам британского премьера, правительство с большой степенью вероятности сочло, что Сирия применила химическое оружие. Было очевидно, сказала она, что режим Асада несет ответственность за неслыханный и варварский удар по гражданскому населению, нанесенный 7 апреля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многоцелевой истребитель "Торнадо"

Мэй сказала, что все указывает на то, что бочковая бомба была сброшена с военного вертолета, и что никакая другая группировка не могла нанести такой удар.

Она также провела параллель между применением химоружия в Сирии и нападением в Солсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество.

"Мы не можем позволить, чтобы применение химического оружия стало нормой, будь то в Сирии, на улицах Великобритании или где бы то ни было еще", - заявила Тереза Мэй.

Какое оружие применила в Сирии Британия?

В операции принимали участие четыре самолета "Торнадо" Королевских ВВС, которые базируются на Кипре, где у Британии с 50-х годов имеется военно-воздушная база Акротири. Каждый самолет нес по две крылатых ракеты "Сторм Шэдоу".

Многоцелевые истребители "Торнадо" с 1980 года являются одним из основных самолетов Королевских ВВС и применялись еще во время войны в Ираке для патрулирования зоны, запретной для полетов иракской авиации.

Крылатые ракеты "Сторм Шэдоу" имеют вес 1300 кг, длину 5,1 м и радиус действия свыше 240 км. Военные называют эти ракеты, в первую очередь предназначенные для уничтожения бункеров, одним из самых передовых видов такого оружия в мире.

Их радиус действия позволял самолетам не заходить в воздушное пространство Сирии для нанесения удара.