Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Башара Асада и его жены Асмы трое детей: два мальчика и одна девочка

Дети президента Сирии Башара Асада в прошлом году отдыхали в лагере "Артек" в аннексированном Крыму, однако руководство лагеря не сразу узнало, кто их отец, рассказал Русской службе Би-би-си директор "Артека" Алексей Каспржак.

"Дети, которые к нам приезжают, не всегда рассказывают о том, кто у них папа и мама. Мой клиент - ребенок. Если отец детей специально не обозначает, кто он, то я не могу не знать, кто их папа", - пояснил он.

При этом Каспржак отметил, что когда в лагере появились дети с такой фамилией, то это вызвало определенный интерес. "В итоге оказалось, что это именно они [дети Асада]", - сказал он.

Ранее в воскресенье координатор группы по связям Госдумы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин сообщил журналистам, что об отдыхе своих детей в "Артеке" рассказал сам сирийский президент во время встречи с российским депутатами.

"Мои дети в прошлом году были в "Артеке". Они после этой поездки лучше стали понимать Россию. На днях рассказали мне, что скоро будет закончено строительство Крымского моста", - процитировал Саблин слова Асада.

По информации пресс-службы "Артека", в 2017 году в лагере побывали 44 ребенка из Сирии. В пресс-службе уточнили, что сирийские дети отдыхают в "Артеке" по путевкам, которые выделяются российским военно-патриотическим организациям.

Россия аннексировала Крымский полуостров весной 2014 года и считает его частью своей территории. Международное сообщество продолжает считать Крым территорией Украины.

Москва также является основным союзником Башара Асада и сирийских правительственных войск в вооруженном конфликте, который продолжается уже более семи лет и в результате которого миллионы сирийцев были вынуждены покинуть свои дома и стали беженцами.

У Башара Асада и его жены Асмы трое детей: 14-летняя дочь Зейн Асад, 13-летний сын Карим Асад и 16-летний сын Хафез Асад.

В апреле прошлого года посол Сирии в России Рияд Хаддад во время выступления в Совете Федерации сообщил, что дети Асада начали учить русский язык. Он также сообщил, что русский стал вторым языком в сирийских школах.

Посол добавил, что многие сирийские родители стали называть своих новорожденных мальчиков именем Путин в честь российского президента.