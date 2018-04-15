Трамп: экс-глава ФБР Джеймс Коми должен сидеть в тюрьме

Правообладатель иллюстрации Reuters

Президент США Дональд Трамп подверг нападкам бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми из-за "множества лжи" и предложил отправить его в тюрьму за его показания перед конгрессом.

Комментарии американского президента в "Твиттере" появились в преддверии интервью Коми телеканалу Эй-би-си в воскресенье, 15 апреля. Оно пройдет в рамках рекламного тура автора по случаю выхода его мемуаров.

Мемуары "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство" рисуют нелицеприятный портрет Трампа, уволившего Коми в прошлом году.

Выдержки из книги экс-главы ФБР привели президента США в ярость. Он подчеркнул, что "никогда не просил Коми о верности ему лично" и "едва знал этого парня".

Дональд Трамп: "Большие вопросы в получившей плохие отзывы книге Коми остаются без ответа, например, как получилось, что он выдал Секретную Информацию (тюрьма), почему он лжет конгрессу (тюрьма), почему НКДП [национальный комитет Демократической партии] отказывается отдать Сервер ФБР (почему они его просто не ЗАБРАЛИ), зачем липовые служебные записки, 700 000 долларов [бывшего замглавы ФБР Эндрю] Маккейба, [которые он якобы получил от сторонников Хиллари Клинтон через жену,] и прочее?"

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump The big questions in Comey’s badly reviewed book aren’t answered like, how come he gave up Classified Information (jail), why did he lie to Congress (jail), why did the DNC refuse to give Server to the FBI (why didn’t they TAKE it), why the phony memos, McCabe’s $700,000 & more? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

Как следует из отрывков книги, опубликованных газетой Washington Post, Коми пишет, что общение с Трампом напомнило ему прошлое место работы в качестве обвинителя, выступающего против мафиози.

"Тихий круг согласия. Полный контроль босса. Мировоззрение "мы-они". Ложь по поводу всего, большого и малого, ради соответствия кодексу лояльности, ставящего организацию вне моральных норм и вне правды", - пишет Коми.

Результатом всего этого, по его образному выражению, стал лесной пожар, коим является президентство Трампа.

В интервью Эй-би-си, полная версия которого выйдет позже в воскресенье, Коми рассказывает, как он управлял ходом расследования ФБР по делу кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Поводом к расследованию стало то, что она пользовалась личным сервером электронной почты во время работы госсекретарем в администрации тогдашнего президента Барака Обамы.

Он утверждает, что его предположение, что Клинтон выиграет выборы 2016 года, было фактором, повлиявшим на открытие расследования.

В серии воскресных твитов Трамп сказал, что решение было глупым, а Коми был назван в них "скользким типом" и "мерзавцем".

Дональд Трамп: "Невероятно, Джеймс Коми утверждает, что Опросы, в которых Мошенница Хиллари лидировала, были фактором проведения (тупо) расследования. Иными словами, он принимал решения, основываясь на факте, что он думал, что она победит, а он хотел получить пост. Мерзавец!"

Пропустить Twitter пост 2, автор: @realDonaldTrump Unbelievably, James Comey states that Polls, where Crooked Hillary was leading, were a factor in the handling (stupidly) of the Clinton Email probe. In other words, he was making decisions based on the fact that he thought she was going to win, and he wanted a job. Slimeball! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

Трамп также заявил, что экс-глава ФБР был "неумен" и "войдет в историю как худший директор ФБР в истории - с большим отрывом!", добавив, что книга "служит его личным интересам и является ФЕЙКОМ!".

Союзники Трампа запустили онлайн-кампанию по дискредитации книги Коми, в том числе вебсайт, который называет бывшего главу ФБР "Лживым Коми".

Еще до своего выхода книга стала бестселлером в ходе предварительных продаж на Amazon.