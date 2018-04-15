Трамп: экс-глава ФБР Джеймс Коми должен сидеть в тюрьме
Президент США Дональд Трамп подверг нападкам бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми из-за "множества лжи" и предложил отправить его в тюрьму за его показания перед конгрессом.
Комментарии американского президента в "Твиттере" появились в преддверии интервью Коми телеканалу Эй-би-си в воскресенье, 15 апреля. Оно пройдет в рамках рекламного тура автора по случаю выхода его мемуаров.
Мемуары "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство" рисуют нелицеприятный портрет Трампа, уволившего Коми в прошлом году.
Выдержки из книги экс-главы ФБР привели президента США в ярость. Он подчеркнул, что "никогда не просил Коми о верности ему лично" и "едва знал этого парня".
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Дональд Трамп: "Большие вопросы в получившей плохие отзывы книге Коми остаются без ответа, например, как получилось, что он выдал Секретную Информацию (тюрьма), почему он лжет конгрессу (тюрьма), почему НКДП [национальный комитет Демократической партии] отказывается отдать Сервер ФБР (почему они его просто не ЗАБРАЛИ), зачем липовые служебные записки, 700 000 долларов [бывшего замглавы ФБР Эндрю] Маккейба, [которые он якобы получил от сторонников Хиллари Клинтон через жену,] и прочее?"
Как следует из отрывков книги, опубликованных газетой Washington Post, Коми пишет, что общение с Трампом напомнило ему прошлое место работы в качестве обвинителя, выступающего против мафиози.
"Тихий круг согласия. Полный контроль босса. Мировоззрение "мы-они". Ложь по поводу всего, большого и малого, ради соответствия кодексу лояльности, ставящего организацию вне моральных норм и вне правды", - пишет Коми.
Результатом всего этого, по его образному выражению, стал лесной пожар, коим является президентство Трампа.
В интервью Эй-би-си, полная версия которого выйдет позже в воскресенье, Коми рассказывает, как он управлял ходом расследования ФБР по делу кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Поводом к расследованию стало то, что она пользовалась личным сервером электронной почты во время работы госсекретарем в администрации тогдашнего президента Барака Обамы.
Он утверждает, что его предположение, что Клинтон выиграет выборы 2016 года, было фактором, повлиявшим на открытие расследования.
В серии воскресных твитов Трамп сказал, что решение было глупым, а Коми был назван в них "скользким типом" и "мерзавцем".
Дональд Трамп: "Невероятно, Джеймс Коми утверждает, что Опросы, в которых Мошенница Хиллари лидировала, были фактором проведения (тупо) расследования. Иными словами, он принимал решения, основываясь на факте, что он думал, что она победит, а он хотел получить пост. Мерзавец!"
Трамп также заявил, что экс-глава ФБР был "неумен" и "войдет в историю как худший директор ФБР в истории - с большим отрывом!", добавив, что книга "служит его личным интересам и является ФЕЙКОМ!".
Союзники Трампа запустили онлайн-кампанию по дискредитации книги Коми, в том числе вебсайт, который называет бывшего главу ФБР "Лживым Коми".
Еще до своего выхода книга стала бестселлером в ходе предварительных продаж на Amazon.