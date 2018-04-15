Арестованный режиссер Серебренников получил премию "Золотая маска"

Правообладатель иллюстрации Prokofiev Vyacheslav/TASS Image caption Серебренников и уголовное дело "Седьмой студии" стали главной темой выступлений на "Золотой маске"

Находящийся под домашним арестом художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников получил престижную российскую театральную премию "Золотая маска" в номинации "Опера/Работа режиссера".

Ее удостоилась постановка "Чаадский" в "Геликон-опере" в Москве. За Серебренникова награду получил продюсер спектакля Павел Каплевич.

Актриса Алла Демидова была признана лучшей актрисой за роль в драме "Ахматова. Поэма без героя", поставленной на сцене "Гоголь-центра". Режиссеры постановки - сама Демидова и Серебренников.

Также коллективу под руководством Серебренникова досталась специальная премия жюри "За создание пространства творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности".

Премия вручалась на Новой сцене Большого театра. Учредитель премии и фестиваля "Золотая маска" - Союз театральных деятелей России.

Полный список лауреатов можно посмотреть на официальном сайте.

Что происходит в деле "Седьмой студии"

В 2017 году против ряда людей, связанных с автономной некоммерческой организацией "Седьмая студия", были возбуждены уголовные дела. В частности, Кирилл Серебренников был задержан на съемках своего фильма о молодости Виктора Цоя "Лето" в Петербурге и привезен для суда в Москву.

К настоящему времени следствие по делу завершено. Фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

По делу о хищении 133 млн рублей, выделенных из госбюджета на проект "Платформа", проходят:

бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский находится под арестом в следственном изоляторе;

находится под арестом в следственном изоляторе; Кирилл Серебренников находится под домашним арестом;

находится под домашним арестом; бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин находится под домашним арестом;

находится под домашним арестом; директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум находится под домашним арестом;

находится под домашним арестом; бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала признательные показания против остальных фигурантов и находится под домашним арестом (дело выделено в отдельное производство);

дала признательные показания против остальных фигурантов и находится под домашним арестом (дело выделено в отдельное производство); бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова была арестована заочно и объявлена в международный розыск (дело выделено в отдельное производство).

Что говорили о Серебренникове и уголовном деле на "Золотой маске"

Директор фестиваля Мария Ревякина:

"Наш фестиваль отражает то, что происходит в современном театре, главное свойство "Золотой маски" - объединять разных людей. [...] В течение последнего года мы переживаем трудные события. [...] Нет сомнений, что все они, Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский - замечательные профессиональные деятели. Мы все желаем им обрести возможность свободно работать".

Музыкант Юрий Бутусов, получивший "Золотую маску" за постановку "Дядя Ваня" в театре имени Ленсовета:

"Я присоединяюсь к словам в поддержку наших товарищей, которых, к сожалению, нет сегодня с нами. Около года Алексей Малобродский сидит в СИЗО. В этом есть особая изощрённость, на мой взгляд. Уважаемые судьи, от которых зависят какие-то решения, отпустите Алексея домой. [...] Даже если он уедет к своей маме в Израиль, что, наша страна станет слабее от этого, почувствует унижение или оскорбление? Наоборот, она станет сильнее. Кто сильный, должен быть милосерднее. Отпустите Алексея домой".

Продюсер оперы "Чаадский" Павел Каплевич:

"Хочу выразить благодарность, что мы все так поддерживаем Кирилла, и хочу выразить уверенность, что справедливость восторжествует. Кирилл, мы с тобой" (цитата по Интерфаксу).

Директор и худрук "Малого драматического театра - Театра Европы" Лев Додин, получивший премию за лучшую драму большой формы:

"Хочется верить, что правда восторжествует. [...] Хотя, как говорится в стихах, правда восторжествует, но всегда почему-то потом. Хотелось бы, чтобы на следующей "Золотой Маске" все [фигуранты дела] были с нами. Мир находится в безумном состоянии, он может взорваться в любой момент. И театр обязан об этом помнить, говорить и кричать".

Актриса Алла Демидова:

"Я помню, что театр был общественной трибуной, формировал общественное мнение, вкусы и фактически рифмовался с духовностью. Где мы потеряли это? [...] В интернете, где слово получила чернь, нас называют клоунами, скоморохами. Мол, играйте в свои игры. Но если вы начинаете бузить, то в угол. А сейчас это называется домашний арест. Мне кажется, у нас есть только один ключ в эту закрытую дверь русского искусства. Как сказал в свое время Пушкин, "духовной жаждою томим". Только так мы можем победить".