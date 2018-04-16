Английскую Премьер-лигу выиграл "Ман Сити". Что в этом удивительного?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для "Манчестер Сити" нынешний сезон оказался удивительным по многим причинам

Футбольный клуб "Манчестер Сити" остался неоспоримым лидером английской Премьер-лиги, в то время как их земляки "Манчестер Юнайтед" неожиданно проиграли команде "Вест Бромвич Альбион".

"Ман Сити" - подопечные испанца Пепа Гвардиолы - возглавляют турнирную таблицу с огромным преимуществом в 16 очков. Хотя участникам лиги еще предстоит отыграть пять игр, догнать лидера уже практически невозможно.

Статус чемпиона подтвердила домашняя игра "Манчестер Юнайтед", которую они неожиданно проиграли со счетом 1:0 команде "Вест Бромвич" из города Уэст-Бромидж.

Вот несколько фактов и цифр и фактов о победителях.

47-летний Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" второй сезон подряд. Ранее команды под его руководством выигрывали национальные лиги Испании и Германии, а "Барселона" взяла первенство в двух лигах чемпионов. Он также стал первым тренером-испанцем, чья команда выиграла английскую Премьер-лигу.

В сезоне 2017/2018 "Ман Сити" забила 93 гола, проиграв лишь дважды. Она побила рекорд Премьер-лиги, одержав 18 побед подряд на пути к титулу и хотя бы однажды победила каждую команду, участвовавшую в первенстве.

"Сити" побила несколько рекордов лиги: в матче с "Эвертоном" футболисты "Сити" владели мячом 82,13% времени, а в игре с "Челси" они совершили более 900 пасов.

Клубу почти удалось побить другой рекорд - самой ранней победы в Премьер-лиге 7 апреля, однако в тот день он програл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2, хотя изначально "Сити" вел 2:0. В субботу, 14 апреля, Гвардиола сказал, что скорее сыграет в гольф, чем посмотрит игру "Юнайтед".

В 2008 году владельцем клуба стал Мансур ибн Зайд Аль Нахайян - член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. С тех пор команда взяла семь трофеев, включая Кубок Англии, два кубка Футбольной лиги и английский Суперкубок.

Победа по всем фронтам: статистика, в которой "Сити" показал лучший результат Показатель сезона 2017/2018 Результат "Манчестер Сити", 1-е место по показателю Результат ближайшего конкурента Голы 93 78 ("Ливерпуль") Пропущено голов 25 26 ("Манчестер Юнайтед") Победы дома 14 13 ("Арсенал", "Манчестер Юнайтед") Победы в гостях 14 10 ("Тоттенхем") Удары в створ ворот 234 212 ("Ливерпуль") Всего ударов по воротам 447 419 ("Ливерпуль") Создано голевых моментов 441 440 ("Ливерпуль") Пасы 24 193 20 798 ("Арсенал") Касаний мяча 30 214 26 977 ("Арсенал") Точность пасов 88,76% 84,28% ("Челси") Владение мячом 71,22% 62,43% ("Арсенал") Успешных пасов 21 473 17 520 ("Арсенал") Реализовано голевых моментов 60 45

Источник: Opta Sports

Реакция футбольного мира

Капитан "Ман Сити" Венсан Компани: "Чувство такое, будто это произошло в первый раз, и его невозможно описать. Это удивительно, очень сложно добиться такого результата. Я горжусь командой и всеми, кто участвовал в этом. На этот раз отличие в том, что мы играли стабильно весь сезон, и мы играли на уровне, который от нас ожидается".

Бывший игрок "Челси" Крис Саттон: "Это заслуженное достижение для "Манчестер Сити". Их стиль игры в этом сезоне был искрометным. Они забивали больше голов, и у них прекрасный тренер. Было здорово смотреть, как они играют в футбол, и они на голову были выше всех остальных команд. Стадион "Олд Траффорд" (домашняя площадка "Манчестер Юнайтед") сегодня днем превратился в театр кошмаров. Было бы логично предположить, что после победы в дерби над "Ман Сити" они попытаются закрепить успех сильным выступлением. Но они просто отдали чемпионский титул "Сити" на блюдечке".

Бывший игрок "Эвертона" Леон Осман: "Они однозначно заслужили звание чемпионов. Они прекрасно выступили в этом сезоне, с самого начала. Их игра с первых 10 матчей была невероятной, и они задали тон всему сезону. После победы на выезде над чемпионами предыдущего сезона "Челси" на самом старте турнира другие команды поняли, что победить эту команду будет крайне сложно. В какой-то момент казалось, что она не проиграет ни одного матча. Мне кажется, она установила новый стандарт для выступлений в Премьер-лиге и показала, чего следует ожидать от будущих чемпионов турнира".

Бывший нападающий "Ман Сити" Шон Гоатер: "На мой взгляд, это лучший состав "Сити", который я когда-либо видел. Их манера и стиль, с которыми они играли, это и есть настоящий футбол. То, как "Сити" выиграл лигу, это было очень красиво".

Генеральный директор "Ман Сити" Ферран Сориано: "Большая честь для "Манчестер Сити" вновь выиграть Премьер-лигу. Очень приятно, что нам это удалось и что мы подарили нашим болельщикам захватывающие и незабываемые моменты. Мы намерены продолжать играть в красивый футбол, и мы очень гордимся тем, что в этом сезоне нам это удалось сделать столь блестяще".