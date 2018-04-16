Как рубль и биржи отреагировали на удары по Сирии и обещанные санкции

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Торги на Московской бирже в понедельник открылись умеренным снижением индексов, рубль заметно подешевел к доллару и евро. Аналитики полагают, что рынки с облегчением восприняли снижение вероятности инцидентов между Россией и США в Сирии, но опасаются новых санкций Вашингтона.

Котировки "голубых фишек" снизились на открытии, индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,6%. При этом на акции "Русала" Олега Дерипаски - и компания, и сам миллиардер попали под новые американские санкции - снова обрушились, упав более чем на 15%.

В самом начале торгов рубль подешевел к доллару на 51 копейку, к евро - на 68 копеек. Евро подорожало до 77,23 рубля, затем курс откатился до 76,7 рубля. Курс доллара достигал 62,62 рубля, затем опустился до 62,25 рубля, пишут "Ведомости".

Центр экономического анализа Интерфакса сообщает, что рубль заметно снижался на старте торгов в ожидании новых санкций США в связи с ситуацией в Сирии, которые ожидаются в понедельник.

В воскресенье постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон намерен в понедельник объявить о новых санкциях против России в связи с тем, что Москва поддерживает действующий режим в Сирии. В первую очередь санкции будут введены против российских компаний, так или иначе связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и использованием химического оружия, пояснила дипломат.

В ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли серию ракетных ударов по военным объектам в Сирии - в качестве ответа на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте, ответственность за которую они возлагают на правительство Асада. Все стороны сообщили, что в результате ракетных ударов никто не погиб. Новых ударов в ближайшее время не ожидается.

Облегчение для рынков

Аналитики БКС полагают, что снижение вероятности вооруженных инцидентов между Россией и США в Сирии станет облегчением для рынков.

В то же время в отчете компании говорится, что рынки все равно будут под давлением. На них будет влиять также и то, что Россия может объявить о своих санкциях в ответ на авиаудары по Сирии.

В компании "Атон" также отмечают, что в начале этой недели на российские рынки будет оказывать давление перспектива введения новых санкций со стороны США. В компании напоминают, что прошлая неделя стала для российских рынков крайне неудачной, а в лидерах падения оказались акции Сбербанка, "Газпрома", "Лукойла" и "Роснефти".

В компании "Фридом Финанс" полагают, что обещание новых санкций со стороны США и Великобритании, а также авиаудары сил коалиции по Сирии будут негативно влиять на российские рынки в понедельник.

Однако эксперты компании ожидают, что к вечеру рынки вновь начнут расти, а инвесторы - возвращаться в российские активы. Этот оптимизм экономисты объясняют тем, что, по их мнению, новые санкции вряд ли затронут российские публичные компании. Рубль поддержит и то, что нефть остается на высоких значениях, говорится в отчете компании.

Предыдущий удар

В начале апреля минфин США ввел санкции против семи российских бизнесменов, 17 высокопоставленных чиновников и 14 компаний. Как объясняли в Вашингтоне, санкции вводятся из-за "враждебных действий России по всему миру", в том числе на Украине и в Сирии.

Среди бизнесменов, попавших под санкции, оказались фигуранты "кремлевского списка" - Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг. За это время российские бизнесмены и компании, внесенные в новый санкционный список, потеряли миллиарды долларов.

В санкционный список попали в том числе министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Российский финансовый рынок тогда резко негативно отреагировал на новые санкции США - 9 апреля индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-11%, курс доллара впервые с ноября прошлого года превысил 60 руб., а евро - 75 руб.

По итогам торгов в пятницу, 13 апреля, курс доллара к рублю на Московской бирже составлял 61,92 руб., курс евро - 76,32 руб. Индекс РТС снизился на 1,8%, а индекс Мосбиржи - на 1,6%.